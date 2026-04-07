Un rápido y efectivo despliegue del personal de la Comisaría 9° permitió que un vecino de Caucete recuperara la tranquilidad y sus pertenencias en la tarde de ayer. El episodio de inseguridad se registró en la localidad de Pie de Palo, donde delincuentes habían sustraído diversos elementos de valor de una vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se desencadenó tras la denuncia de un hombre que advirtió el faltante de objetos tecnológicos y herramientas de trabajo esenciales para su hogar.

Tras recibir la alerta, los uniformados iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones de la zona señalada. Gracias a la celeridad del procedimiento, los efectivos lograron dar con el paradero de los efectos sustraídos. Entre los elementos recuperados por la Policía de San Juan se encuentran: un televisor Smart TV de 55 pulgadas, un parlante rectangular de 15 pulgadas y una bomba de agua de 1 HP.

Una vez hallados los objetos, el damnificado se hizo presente en la sede policial de la novena, donde reconoció cada una de las pertenencias como de su propiedad. Tras los trámites de rigor, las autoridades procedieron a la devolución de los efectos.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora lleva adelante las investigaciones correspondientes para dar con los autores del ilícito. Aunque por el momento no se informaron detenciones, el material recuperado ya se encuentra nuevamente en manos de su legítimo dueño.