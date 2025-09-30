El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, inauguró este lunes las nuevas luminarias LED y las refacciones ejecutadas en el Barrio Héroes de Malvinas. Este complejo, compuesto por 120 departamentos y que próximamente cumplirá 40 años de historia, venía reclamando desde hace tiempo la puesta en valor de sus espacios comunes.

Se instalaron luminarias LED de 150 watts y se hicieron mejoras en el circuito eléctrico. Además, se construyeron parrilleros, se renovó el mobiliario urbano, se realizaron tareas de pintura, nivelación, limpieza general, y se pintaron murales. También se instalaron pérgolas equipadas con mesas y sillas.

Publicidad

El intendente Munisaga cerró el evento señalando que la meta de su gestión es “recuperar la autoestima de los barrios con obras que le ganen al abandono y a la desidia”. El intendente recordó que, durante 40 años, este lugar “fue olvidado”.

Resaltó que la recuperación de los espacios de encuentro, sumada a la iluminación y las mejoras, “devuelven la alegría y la esperanza” al barrio. Convocó a la comunidad a valorar lo que se ha logrado, afirmando que, si cada uno aporta su parte, es posible construir un Rawson “mejor, más inclusivo y con más prosperidad”.