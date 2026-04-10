Un operativo judicial terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia en la zona de Rawson. El procedimiento se concretó en un domicilio del Barrio San José, donde personal especializado logró dar con el evadido.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Ejecución Penal.

El hombre identificado como Reyna era buscado tras haberse evadido del Servicio Penitenciario Provincial en diciembre de 2025. Según se informó, el mismo se encontraba bajo el régimen de salidas transitorias al momento de su fuga. Reyna cumplía una condena de dos años de prisión por el delito de robo.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron localizarlo en el inmueble y concretar su detención sin incidentes.

Luego del operativo, la autoridad judicial interviniente fue consultada y dispuso su traslado inmediato a la unidad carcelaria provincial, donde continuará el cumplimiento de la pena restante.

El caso se enmarca en los operativos de búsqueda de personas con medidas judiciales vigentes que se realizan en distintos puntos de la provincia.