Sportivo Desamparados se clasificó este domingo a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tras empatar sin goles frente a Peñarol en el estadio El Serpentario. El conjunto puyutano hizo valer la ventaja deportiva conseguida al terminar como líder e invicto de la fase regular y selló su pasaje entre los cuatro mejores del certamen.

El partido, correspondiente a los cuartos de final disputados a encuentro único, fue intenso y equilibrado. Peñarol llegó obligado a ganar para continuar en competencia, mientras que al Víbora le alcanzaba con la igualdad para avanzar.

A lo largo de los 90 minutos ninguno de los dos equipos logró romper el cero. El conjunto bohemio intentó generar peligro y buscar la sorpresa en condición de visitante, pero se encontró con un Desamparados ordenado y sólido en defensa.

Con el empate consumado, el equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas celebró la clasificación y ratificó el protagonismo que mostró durante toda la temporada.

Se viene 9 de Julio

La clasificación de Desamparados completó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura. El Víbora se medirá ahora con Sportivo 9 de Julio, que también consiguió su boleto a la próxima instancia este domingo.

En la otra llave se enfrentarán Minero y Colón Junior, que habían logrado avanzar el sábado tras eliminar a Alianza y Unión, respectivamente.

De esta manera, Desamparados quedó a dos partidos de la consagración y buscará mantener su condición de candidato cuando enfrente a 9 de Julio en una de las semifinales más atractivas del fútbol sanjuanino.

El conjunto puyutano llega fortalecido por su gran campaña en la fase regular y con el objetivo de seguir haciendo valer el rendimiento que lo llevó a terminar como el mejor equipo del Apertura.