La fuerte tormenta de granizo registrada en la noche del viernes provocó serios daños en la zona productiva del Médano de Oro, en Rawson, y encendió la alarma entre los productores agrícolas. Frente a este escenario, el Gobierno de San Juan y el municipio pusieron en marcha un esquema de asistencia para acompañar a las familias afectadas y comenzar a dimensionar el impacto del fenómeno climático.

En ese contexto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, recorrió las áreas productivas junto al ministro de Producción, Trabajo e Innovación de la Provincia, Gustavo Fernández. La visita permitió tomar contacto directo con los productores, observar el estado de los cultivos y relevar los daños ocasionados por la caída de granizo.

Durante el recorrido, las autoridades dialogaron con vecinos de la zona y escucharon el testimonio de quienes vieron afectado el resultado de meses e incluso años de trabajo. “Lamentamos profundamente lo sucedido, porque sabemos que detrás de cada hectárea afectada hay trabajo, esfuerzo y años de dedicación que hoy se ven golpeados por este evento climático. Por eso estamos acá, presentes, acompañando y trabajando junto a la Provincia para dar respuestas concretas”, señaló Munisaga.

Como parte de las acciones inmediatas, se habilitó el Registro de Emergencia Productiva del Médano de Oro, una herramienta clave para relevar los daños, validar la información y avanzar en la definición de medidas de asistencia. Desde el municipio explicaron que la inscripción es obligatoria para poder acceder a los distintos mecanismos de ayuda que se evalúen en las próximas etapas.

El registro se realizará de manera presencial el martes 3 de febrero, de 8:30 a 15:00, en el CIC del Médano de Oro, en la Oficina de Producción Municipal. Durante esa jornada, equipos técnicos del Ministerio de Producción de la Provincia y del Municipio de Rawson recibirán la documentación correspondiente y verificarán los datos aportados por cada productor.

Además, el trámite también puede completarse de forma online mediante un formulario digital, con el objetivo de facilitar el acceso y agilizar el proceso para quienes no puedan asistir de manera presencial. Una vez finalizada la etapa de inscripción, se avanzará con un relevamiento individual en cada predio afectado, coordinado directamente con los productores y productoras.

Desde el área de Producción provincial indicaron que el trabajo conjunto con el municipio permitirá ordenar la información, establecer prioridades y definir las herramientas más adecuadas para atender la emergencia, en un contexto marcado por la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos que impactan de lleno en el sector agrícola.

De esta manera, el Municipio de Rawson y el Gobierno provincial pusieron en marcha un abordaje coordinado para acompañar a los productores del Médano de Oro, con presencia en el territorio y acciones concretas. El relevamiento de daños será el punto de partida para avanzar en la asistencia y comenzar el proceso de recuperación del as fincas afectadas.

Info clave

La inscripción es obligatoria para validar los daños y se realizará de manera presencial: