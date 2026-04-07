Receta de budín de limón esponjoso con pocos ingredientes

El budín de limón se consolida como una alternativa infalible para quienes desean algo dulce sin enfrentar complicaciones técnicas en la cocina. Esta versión rápida permite obtener una textura esponjosa y un sabor fresco utilizando elementos simples que suelen estar disponibles en el hogar.

La lista de ingredientes necesarios incluye 2 huevos, 120 g de azúcar, 100 ml de aceite y 150 ml de leche. Además se requiere la ralladura de 1 limón, el jugo de medio limón y 200 g de harina leudante, dejando el uso de azúcar impalpable como una decoración opcional.

La elaboración comienza batiendo los huevos con el azúcar en un bol hasta que queden integrados para luego sumar el aceite, la leche y los componentes del limón. Es importante mezclar la preparación hasta que quede totalmente homogénea antes de incorporar la harina de a poco y con movimientos suaves para evitar la formación de grumos.

El secreto para mantener la esponjosidad reside en evitar el batido excesivo durante este paso, buscando una masa lisa y sin grumos. Una vez lista la mezcla, se debe volcar en un molde y cocinar en horno medio durante aproximadamente 35 minutos. El proceso finaliza cuando el budín está dorado y al pincharlo con un palillo este sale seco, resultando ideal para acompañar el mate o el café.