Para quienes buscan una alternativa dulce sin complicaciones técnicas ni largas esperas, las manzanas salteadas surgen como la solución definitiva. Esta preparación se destaca por ser económica y sumamente versátil, logrando que una fruta sencilla se convierta en un plato reconfortante en menos de diez minutos. La clave reside en su cocción rápida sobre el fuego directo, evitando por completo el uso del horno.

Los elementos necesarios para esta receta son apenas dos manzanas, dos cucharadas de azúcar o miel, una cucharada de manteca, media cucharadita de canela y, si se prefiere, el jugo de medio limón. El proceso comienza pelando la fruta y cortándola en cubos o rodajas, una técnica que asegura que las manzanas estén listas en un tiempo récord.

El paso siguiente consiste en derretir la manteca en una sartén a fuego medio para luego incorporar los trozos de fruta. En ese momento se debe espolvorear el azúcar, cocinando todo durante algunos minutos hasta que se note que la textura se vuelve blanda. Al llegar a ese punto de ternura, se añade la canela mezclando bien para alcanzar un leve caramelizado que intensifica el aroma de la preparación.

Este plato puede servirse solo o potenciarse con diferentes acompañamientos que aportan texturas variadas. Entre las opciones recomendadas se encuentran el helado de crema, el yogur natural, la granola o incluso el pan tostado. Se trata de una propuesta aromática y liviana que resuelve cualquier antojo en cualquier momento de la jornada con ingredientes básicos de la cocina.