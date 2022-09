Ser madre de nuevo. Una mujer de San Juan recuperó de forma total la tenencia de sus hijos tras dos años. Su expareja y padre de los niños, de siete y diez años, le impidió el contacto con los chicos de manera indebida al inicio de la pandemia e hizo de la vida de la protagonista de esta historia un camino de sufrimiento y tormento. Finalmente, este miércoles, la sanjuanina vio a sus hijos y podrá disfrutarlos como no lo hacía desde hace tiempo, todo por una injusticia, revelaron las fuentes de este caso.

“Estoy muy contenta, pasó una eternidad, es como ser madre de nuevo”, dijo la mujer a DIARIO HUARPE. Su identidad y las de sus hijos se resguardan, al igual que la identidad del padre de los niños, todo para cuidar a los menores involucrados.

“En pandemia me los robaron, me los sacaron de mi casa”, añadió la mujer, que recuperó hoy su tesoro más preciado. Según contó la sanjuanina a este medio, el hombre se encargó de que ella no pudiera verlos más y le llamaba para decirle que los niños la odiaban. Se los llevó, se mudó de casa sin decirle dónde y los cambió de escuela. Después, sólo permitió que los niños vieran a su madre una media hora por semana. Eso fue así hasta marzo de este año, cuando prohibió todo tipo de contacto definitivamente.

En paralelo, la expareja fue más allá: radicó una denuncia penal, que ahora está en la etapa de juicio, pero no tiene fundamentos sólidos. Según aseguró la abogada Silvana Gennaro, está infundada. Esa causa es llevada también por el abogado José Alejandro Rivero.

“Todo era llanto, me hizo llorar mucho tiempo. No pude festejar el Día de la Madre, el Día del Niño y hasta me perdí los cumpleaños de mis hijos”, aseveró la mujer.

Finalmente, el tormento para esta mujer terminó. Tras varias presentaciones formuladas por la letrada Gennaro, el Juzgado de Familia entendió que no había peligro en que los hijos volvieran con su madre y otorgó la restitución por tiempo indeterminado.

El hombre se mostró reticente con esta decisión, que tuvo fecha del 21 de junio. Se negaba en devolver los hijos a su madre. La mujer y su abogada pensaron en ir a buscar a los niños con la Policía de San Juan, pero finalmente, ambas partes velaron porque se produzca la restitución en la sede del Juzgado de Familia que sucedió este miércoles por la mañana.

Desde junio, la madre tiene preparada su casa con globos, carteles de bienvenida y varios regalos. Anoche no pudo dormir de la emoción. Al fin, lo más esperado sucedió.