“Lo que busca es ser un sistema claro, transparente y ordenado para la gente”. Con esa definición, el diputado bloquista Federico Rizo sintetizó el espíritu del Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO), la propuesta que impulsa su espacio para reemplazar al SIPAD y redefinir el sistema electoral en San Juan. El legislador, junto a Luis Rueda y Andrés Chanampa, defendieron la propuesta y advirtieron que no es un lema maquillado. El esquema fija límites claros: un solo candidato a gobernador por frente, hasta tres postulantes a intendente por municipio y un máximo de tres listas de concejales, con acumulación de votos por espacio político.

El presidente del partido Bloquista, Luis Rueda, fue uno de los encargados de explicar en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, la lógica del nuevo sistema, especialmente en relación a la oferta electoral.

“Nosotros hemos puesto tres listas como límite. Si llega a haber más aspiraciones o más candidatos, ahí sí el frente tendrá que definirlo”, sostuvo. Y agregó: “Hemos ampliado la participación, que no sea uno, que sean tres. Porque dentro de un frente tenés diferentes partidos”.

La definición marca uno de los ejes centrales del proyecto: permitir competencia, pero bajo control político. “No es lo mismo en uno que en tres”, insistió Rueda, al explicar que el objetivo es evitar la dispersión que caracterizó al SIPAD, donde la cantidad de listas no tenía tope.

En esa línea, el dirigente reconoció que el sistema anterior generó situaciones difíciles de ordenar incluso dentro de los propios partidos. “Como era ilimitado, lo podíamos hacer. Pero en este momento, si pasara, lo definiríamos dentro del partido y trataríamos de llevar un solo candidato”, afirmó, al recordar experiencias en departamentos donde el bloquismo presentó múltiples postulantes.

El RECO también introduce un cambio conceptual: vuelve a poner en el centro a los frentes electorales como organizadores de la oferta política. Así lo explicó el secretario político del bloquismo, Andrés Chanampa.

“Vos elegís una idea central que es la idea del frente. Después, cada candidato intendente lleva su proyecto municipal”, señaló. Pero advirtió que el sistema vigente derivó en una dispersión que debilitó los objetivos políticos: “Tuvimos un montón de candidatos que tenían cada uno su idea, pero no se llegó al objetivo concreto”.

Para Chanampa, la clave del nuevo esquema está en recuperar coherencia política: “Delimitar y fortalecer a los partidos que tienen claro cuál es el proyecto de provincia. Un municipio no es aislado”.

Esa lógica también se refleja en la mecánica electoral. En los municipios, el voto opera en dos niveles: primero se suma por frente y luego se distribuye entre las listas internas, combinando competencia general con disputa interna ordenada.

Desde la mirada legislativa, Rizo insistió en que el foco está puesto en el votante. “La gente quiere que su voto se vea representado”, afirmó, y relativizó las discusiones sobre gobernabilidad: “Será un tema que la política tendrá que trabajar, pero sí que se vea representado lo que la gente vota”.

El proyecto, además, no se limita a la oferta electoral. Incluye la implementación de la Boleta Única de Papel y la obligatoriedad de debates entre candidatos a gobernador, con sanciones económicas para quienes no participen, en un intento por modernizar y transparentar el proceso.

Con este paquete de reformas, el bloquismo busca posicionar al RECO como una alternativa superadora del SIPAD: un sistema que ordena la competencia sin eliminar la diversidad interna, que fortalece a los frentes políticos y que apunta a hacer más clara la decisión del electorado.

Ahora, el futuro del proyecto quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde deberá construirse el consenso necesario para definir las reglas de juego de las próximas elecciones en la provincia.

Textuales

Luis Rueda / Presidente del Bloquismo

“Ampliamos la participación: no uno, sino tres candidatos, porque dentro de un frente conviven distintos partidos”.

Andrés Chanampa / Secretario político del Bloquismo

“El RECO fortalece a los partidos y ordena el proyecto de provincia. Un municipio no puede pensarse aislado”.

Federico Rizo / Diputado del Bloquismo