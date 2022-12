Se acerca la Navidad y las cartas a Papá Noel empiezan a aparecer debajo de los arbolitos. Además de juguetes y tecnología, aparecen unos regalos que acompañan toda la vida, las mascotas. Para evitar situaciones de abandono o adquirir una responsabilidad que después no se podrá afrontar, DIARIO HUARPE consultó al veterinario Martín Rotger para saber qué precauciones hay que tener cuenta y cuáles son las recomendaciones que hay que seguir.

El especialista diferenció entre dos tipos de mascotas: las convencionales, como perros y gatos, y la no convencionales, como aves, roedores y reptiles, entre otros.

Respecto a los primeros, perros y gatos, Rotger comentó que lo principal que hay que tener en cuenta es la planificación. “Muchos llevan directamente al animalito el día de Navidad o Reyes. Y ese mismo día lo llevan a la plaza o lo sacan de casa. Son situaciones muy estresantes para el animal porque ya el hecho de ser separado de la madre es complicado, estar llevándolo de un lugar al otro, complica esa situación mucho más”, explicó.

“Además, hay que tener en cuenta que las plazas son lugares muy propensos a mantener enfermedades como moquillo o parovirus, por lo que hay que evitar esos lugares con los cachorros”, insistió.

El especialista opinó que “otra de las cosas que suele pasar es que las familias se van de vacaciones y dejan a los cachorros al cuidado de extraños y en el peor de los casos, solos. Quien adopte una mascota en estas fechas debe saber que el periodo de adaptación es de entre dos y tres meses”

En síntesis: si el regalo de Navidad será un nuevo miembro de la familia, este debe estar planificado.

Sobre las mascotas no convencionales, lo primero que el veterinario señaló es que hay que asesorarse. “Lo primero que tienen que hacer es saber si el animal que va a adoptar se puede tener como mascota. Para eso hay que comunicarse y asesorarse con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable al 2644305928 o en el Centro Cívico, 3er piso”.

“Por ejemplo, hay aves autóctonas que no se pueden tener. O adoptan una iguana, por ejemplo, y no tienen en cuenta que va a crecer, por lo que la tienen en un terrario que no es apto, lo que termina en que después el animal sea abandonado y genere daños en el ecosistema”, comentó.

Las tazas de abandonos crecen exponencialmente entre los meses de enero y febrero, es por eso que si la carta de Papá Noel o Reyes los chicos pide un animal, hay que saber que son regalos que demandan responsabilidad y planificación.