Los perros callejeros han sido tapas de diarios en San Juan cuando se vieron involucrados en hechos graves, como los ataques de jauría. Esto motivó debates de los ciudadanos y las autoridades. Incluso un compromiso con intendentes para crear refugios u hogares de tránsito para atacar la problemática.

Este 10 de diciembre, en el Día Internacional de los derechos de los Animales, DIARIO HUARPE consultó cómo avanzan estas políticas a Emilia Merino, referente de los proteccionistas sanjuaninos y encargada de uno de los refugios privados más grandes de la provincia. El balance, según la voluntaria, no es el mejor.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Todavía no hay nada. Zonda es el más avanzado, pero todavía no abre y no hay ningún hogar de tránsito municipal funcionando”, confirmó Merino, que tiene a su cargo más de 50 animales. “Yo pienso que no se quieren hacer cargo, que no les preocupa la situación de los callejeros y nos les preocupa el maltrato”, criticó la mujer.

Según Merino los mayores avances se dieron desde la Secretaría de Medio Ambiente, que entregó recursos a los municipios para equipar los quirófanos. “Pusieron la infraestructura, las salas, el instrumental, las camillas y demás, pero todavía no hay veterinarios en muchos departamentos y por eso no están castrando”, explicó.

A esto se suma que, según los datos de las proteccionistas, hay situaciones de maltratos en muchos lugares y en los departamentos del Gran San Juan son los más graves. “En Rawson, Chimbas, Rivadavia y Capital es donde vemos más casos y los más graves”, detalló.

“En Chimbas hay mucho abandono, Rawson tiene un serio problema con el maltrato de perros y caballos, en Capital vimos que desaparecieron muchos perros y además en las ferias, aunque está prohibida la tracción a sangre, encontramos caballos en pésimo estado”, aseguró Merino.

Publicidad

Si bien hay intervenciones por parte de proteccionistas y autoridades, los esfuerzos actuales no dan abasto y una intervención más agresiva por parte de los municipios es urgente. “Son el eslabón que está en deuda y que tiene intervenir, porque los animales son de su zona, no se trasladan más de 10 cuadras”, explicó.

Además de perros callejeros, han empezado a notar un aumento grave de las colonias de gatos. “Hay una superpoblación impresionante”, aseguró, debido a la reproducción sin control y otra vez el abandono o irresponsabilidad de sus dueños.

El compromiso de los intendentes, que se dio luego del ataque de perros que terminó con un hombre muerto en el parque de Tecnologías Ambientales, en Rivadavia, planteaba la creación de hogares de tránsito. Estos, según especialistas y proteccionistas, supondrían un avance en el control de poblaciones.

Es que son las castraciones masivas y adopciones la forma más efectiva de controlar las jaurías de perros y colonias de gatos en zonas urbanas. Esto acompañado de concientización de la población para que castre y no abandone animales.

Zonda fue el único municipio que anunció oficialmente una inversión de $3.000.000 para construir un hogar de tránsito, que funcionara en conjunto con un quirófano municipal. Ullum hizo también un anuncio, pero fue duramente criticado. Es que el intendente había propuesto crear una “perrera” que luego sacrificaría a los animales. El proyecto fue dado de baja, ya que además es ilegal en la provincia usar la eutanasia como medio de control de poblaciones.

Emilia Merino dirige uno de los más de 20 refugios privados, que funcionan a través de donaciones privadas. En la salita tienen también animales judicializados, porque tiene un convenio con el Poder Judicial, por lo que reciben perros potencialmente peligrosos.

En el lugar está el pitbull de la tragedia de Lara Agüero, que según la mujer se encuentra sociabilizado nuevamente. También recibió los cuatro perros cimarrones que pudieron atrapar en el PTA de Rivadavia. Uno de ellos, muy viejo, murió recientemente. Los otros tres, contó Merino, están “bien, comiendo, algo más sociables, ya no atacan, pero no van a poder comportarse como un perro de casa o un callejero porque son totalmente cimarrones”.

Para sostener esta iniciativa, los días sábado 10 y domingo 11, Merino y otros voluntarios estarán en el ex Coloso de Rawson, en España y República del Líbano, en una feria con actividades, gastronomía y artesanos. Todo lo recaudado durante el evento, en el que también habrá charlas sobre tenencia responsable, irá a parar al refugio de la mujer.