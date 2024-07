El agua que se usó para lavar la ropa, la de después de ducharse, la que se va después de lavar los platos, esas son las denominadas aguas grises. Con este proyecto bajo el brazo es que llegó una comitiva coreana, junto a gente del Banco Interamericano de Desarrollo para presentar el informe final, y el Gobierno de San Juan buscará aplicarlo y así ampliar así un 10% la superficie cultivable de la provincia.

La comitiva internacional se reunió con el gobernador Marcelo Orrego para exponerle los avances obtenidos. Allí, el grupo de consultores coreanos contaron sobre el tratamiento de aguas grises y lo que demandaría en tanto en inversión como en obras.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, contó que “la comitiva nos detalló varias cuestiones, como por ejemplo qué acciones y distribución se deben hacer para regar con esas aguas, o también qué tipo de cultivos se pueden regar”.

Al respecto, el ministro explicó que ahora se procederá a trabajar en un proyecto ejecutivo y buscar el financiamiento para afrontar las obras necesarias. “Con este tratamiento de las aguas grises y su uso se podría regar unas 7.000 hectáreas”, afirmó el titular de la cartera productiva, adelantando que ese es el objetivo a conseguir en el mediano plazo. Actualmente, en San Juan hay 75.000 hectáreas con diversos tipos de cultivos, llevando así el total a 82.000 aproximadamente.

Cabe mencionar que este tratamiento de las aguas grises de San Juan no se destinará a todo tipo de cultivos, ya que, según especificó el ministro, “hay que orientar a cultivos que no tengan un contacto directo con el ser humano, es decir, que no sean de consumo en fresco. Por ejemplo, no se podría regar las hortalizas como el tomate, zanahoria o la papa. Pero si el algodón, pistacho o la uva para vinificar, dependiendo de la zona, porque eso si va con un proceso industrial previo al consumo humano”.

Hay que decir que este futuro proyecto se haría con las aguas que llegan a la planta de tratamiento Cerrillo Barboza, que depura los líquidos provenientes del Gran San Juan. Justamente, las obras de ampliación de este lugar son las que destrabó el gobernador Orrego en su viaje a Nación, durante su reunión con el jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos.

Una vez establecida esta nueva metodología, la misma se podría extender a otras plantas como son las que están en Jáchal o Caucete, aunque aclararon que sería más adelante. Ahora lo que resta por hacer es confeccionar el proyecto ejecutivo.

En esta línea, YuRi Hwang, secretaria segunda de la Embajada de Corea en Argentina, contó que “nosotros tenemos un proyecto hídrico que se comenzó a trabajar el año pasado y presentamos un informe final de ese proyecto en el seminario, por eso vinimos a hablar con el gobernador (…) que nos pidió cooperación con el gobierno coreano para avanzar en este proyecto que busca restaurar el agua, mejorar su disponibilidad y también la calidad”.

Financiamiento

Dicha consultoría para el proyecto de tratamiento de aguas grises fue financiada por el Kexim Bank de Corea del Sur, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo gerente de proyectos es Henry Alberto Moreno.

La reunión con Orrego tuvo de un lado de la mesa a la comitiva coreana y a la gente del BID, y del otro a los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Ambiente, Federico Ríos, y el mencionado anteriormente, Fernández de Producción.

En este sentido, los funcionarios plantearon distintas iniciativas que se podrían aplicar para hacer un mejoramiento en el sistema de distribución del agua en San Juan, teniendo como eje transversal la crisis hídrica histórica que azota a la provincia. También se mencionó la idea de trabajar en la gestión de residuos para lograr un impacto significativo en el cuidado ambiental.

Al respecto de esto, la ahora aceitada relación del gobierno orreguista con el Kexim Bank coreano abre la puerta a las posibilidades de conseguir financiamientos clave, como también con el mismo BID.

Lo que se podría regar con las aguas grises tratadas son cultivos tipo algodón, pistacho o la uva para vinificar.

75.000 es la cantidad actual de hectáreas cultivadas y ampliarían a 7.000 con estas aguas, llegando a 82.000.