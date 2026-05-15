Revelaron la extraña relación entre Yanina Latorre y una participante de GH

En una charla muy íntima dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el nombre de Yanina Latorre surgió de forma totalmente inesperada. Fue Titi Tcherkaski quien decidió compartir con sus compañeros un recuerdo que guardaba con mucho cariño desde los días más duros del Covid-19.

En aquel entonces, la conductora de Sálvese Quien Pueda se convirtió en un pilar fundamental para muchos emprendedores que intentaban sobrevivir a la crisis económica.

Titi relató con mucha naturalidad el sistema que Yanina había organizado para dar visibilidad a pequeños negocios. Ella explicó que “La que es muy buena, y fue muy buena en pandemia, fue Yanina Latorre. Vos le llevabas algo a su programa de radio de tu emprendimiento, lo subía todo a su auto. Hablaba un rato con vos, te preguntaba cómo se manejaba y te subía 2 o 3 historias, gratis”. Según el testimonio, la panelista no solo recibía los productos, sino que se tomaba el tiempo de conversar con cada persona para entender su situación.

La participante del reality recordó que en ese momento ella tenía su propia marca de ropa y decidió acercarse para probar suerte. Al respecto, comentó que “Yo tenía mi marca de ropa y le llevé. Me arrobó 3 veces, más o menos”, destacando que nunca le pidieron dinero por la publicidad.

Esta historia generó una gran repercusión entre los demás jugadores, pero el relato tomó un giro más personal cuando Manuel Ibero decidió aportar su propia versión de los hechos.

Manuel conocía de cerca lo que pasaba en la casa de la mediática por su amistad con Lola Latorre. El joven recordó perfectamente las pilas de productos que se acumulaban en el living de la familia.

Según sus palabras, “Yo fui a estudiar con Lola a la casa y me mostró todas las cosas que tenía, todo lo que le habían mandado, y lo iba subiendo”. Al final del día, lo que quedó claro para todos en la casa más famosa del país fue el compromiso que la conductora mantuvo con quienes más lo necesitaban. Titi cerró la conversación con una frase contundente al asegurar que “En pandemia fue muy generosa”.