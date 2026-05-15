El acompañamiento de empresas y emprendimientos sanjuaninos será una de las piezas centrales para concretar “La Caravana del Mundial”, la propuesta solidaria y recreativa organizada por Grupo Huarpe que comenzará este domingo en el Parque de Mayo y buscará reunir alimentos no perecederos y útiles escolares para escuelas de Valle Fértil.

La iniciativa se desarrollará todos los domingos, de 16 a 19 horas, entre el 17 de mayo y el 7 de junio, con acceso gratuito. El único requisito para participar será colaborar con una donación destinada a las escuelas Marco Antonio Narváez, de Sierras de Elizondo, y Buenaventura Collado, de Sierras de Rivero. La recolección y entrega estará a cargo del grupo solidario Boomerang San Juan.

Para sostener la logística, las actividades y el despliegue de la propuesta, distintas firmas locales decidieron sumarse como sponsors y aliados de la campaña. Participarán 20 de Junio, Yafar Joven, Daale Animación, Rufrano Sport, Todo Digital, Kafe Coffee Break, Lennon, Mira Que Te Como Fast Food, Un Poco Loco y El Club del Juego.

El respaldo empresarial permitirá desarrollar una serie de actividades pensadas para toda la familia, con eje en el clima mundialista y el encuentro comunitario. Entre los atractivos principales aparecerá el colectivo temático de la empresa 20 de Junio, intervenido con gráfica de la Selección Argentina y acondicionado especialmente para recorrer el Parque de Mayo y las inmediaciones del Teatro del Bicentenario junto a animadores y música.

Además, durante cada jornada habrá juegos, trivias sobre mundiales, desafíos físicos e intercambio de figuritas. Como parte de la propuesta para los asistentes, Kafe Coffee Break ofrecerá chocolate caliente durante la tarde.

Desde la organización destacaron que el objetivo es combinar entretenimiento y solidaridad, aprovechando la previa del Mundial 2026 para generar una campaña de ayuda concreta destinada a instituciones educativas alejadas del Gran San Juan.

La actividad también tendrá cobertura audiovisual y formará parte del programa “Previa del Mundial”, emitido por Huarpe TV, canal 19.2 de la TDA, donde se mostrarán las distintas jornadas y el acompañamiento de la comunidad sanjuanina.