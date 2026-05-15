Cáritas San Juan se prepara para una jornada de solidaridad el próximo lunes 25 de mayo, con el fin de reunir recursos que permitan dar continuidad a su amplia labor social en la provincia. El locro se desarrollará en la sede diocesana ubicada en calle Güemes 936 Sur, entre Mariano Moreno y Belgrano, donde el equipo de voluntarios comenzará las tareas de cocina desde las 7 de la mañana del lunes 25. La institución se ha fijado la meta de vender 180 porciones, las cuales tendrán un valor de $8.000 e incluirán el pan.

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La organización, que tiene presencia en 47 sedes distribuidas entre capillas, colegios y parroquias, ha visto cómo la situación económica actual agota sus fondos habituales frente a una demanda que no deja de crecer. En diálogo con DIARIO HUARPE, el director arquidiocesano de la institución, Alejandro Quiroga, explicó que el evento busca "incentivar a la sociedad a seguir organizando la esperanza" para sostener programas clave como el de seguridad alimentaria y el Hogar de Cristo, dedicado a jóvenes en situación de consumo,entre otros.

El termómetro de la crisis social

La realidad que experimentan los voluntarios en el territorio funciona como un termómetro de la crisis social. Quiroga detalló que en sus merenderos se ha incrementado notablemente la cantidad de niños que asisten, especialmente en busca de "comida de olla", y que las sedes parroquiales reciben pedidos constantes de ropa y mercadería. Lo más preocupante, según el director, es el cambio en el perfil de quienes se acercan:

"Aquellos que por ahí en algunas oportunidades eran familias que también colaboraban con Cáritas, en esta oportunidad y en este tiempo que vivimos ahora son familias que vienen a pedir".

Los fondos recaudados no solo se destinarán a la alimentación, sino también al sostenimiento de espacios educativos no formales y al policlínico solidario, donde médicos brindan servicios gratuitos a la comunidad. "Lamentablemente los recursos para poder sostener la obra en estos tiempos que son bastante difíciles se hacen escasos", remarcó Quiroga sobre la importancia de esta recaudación.

Convocatoria a voluntarios y donaciones

Para que la iniciativa sea exitosa, Cáritas ha lanzado dos campañas simultáneas a través de sus redes sociales. Por un lado, la preventa de las porciones y, por otro, un pedido de ingredientes para que el locro sea "obra de solidaridad pura". La organización invita a los sanjuaninos a sumarse, independientemente de su credo religioso, ya que existe una "gran amplitud en cuanto a la búsqueda de voluntarios que puedan ayudar en la obra".

"Animamos a que se sumen, nuestra tarea es seguir animando a que las personas se involucren en el voluntariado de Cáritas", expresó el director, agradeciendo la respuesta que ya está brindando el pueblo sanjuanino.

Los interesados en colaborar con insumos o en adquirir su porción pueden contactarse a través de los números difundidos en los canales oficiales de la institución, donde una referente de comunicación coordina la recepción de donaciones y los encargos.

Dato

Para encargar la porción de locro deben comunicarse al 2644195231, y para colaborar de voluntario o con ingredientes deben comunicarse al 2645898997.

(Gentileza)