El presente de Peñarol es tan preocupante que con apenas 13 partidos jugados ya cambió de entrenador tres veces. En la semana asumió Ricardo González en reemplazo de Fernando Montenegro, quien a su vez había sustituido a Cristian Bove. El “Rulo”, quien ya tuvo un paso por el Bohemio en 2018, llegó con toda la confianza para sacar del fondo al equipo que hoy está en zona de descenso.

Es que Peñarol marcha último en la zona 2. Es el peor equipo de los 36 que disputan el torneo Federal A y apenas registra dos triunfos en 13 partidos, con nueve derrotas y dos empates para solo sumar ocho puntos de 39 en juego.

Con ese panorama, el presidente Oscar Cuevas –que no tiene el apoyo de la comisión directiva-, dejó sin funciones de entrenador a Montenegro luego de la derrota 1-0 en Mendoza ante San Martín y automáticamente contrato a González, quien estaba dirigiendo en Formosa a Sol de América.

“Nuevamente estoy en Peñarol, que me pone feliz y contento”, contó el Rulo sobre sus primeras impresiones tras su regreso a San Juan. “Es un gran desafío porque Peñarol no puede estar peor, así que vengo a levantarlo y confío en que lo vamos a hacer”, agregó el cordobés.

González es un conocedor de la categoría, en la que ha orientado a varios equipos, por ello es que destacó que “conozco al 80% del plantel y tengo que transmitirle la idea de juego que tengo. Empezamos un torneo de 17 fechas, con un equipo que ha realizado muchas cosas buenas, pero no ganó, y en el fútbol actual hay que ganar”.

Tras sus primeras prácticas, el “Rulo” contó que se encontró con “un equipo que está golpeado y caído. Que ha perdido confianza, y eso lo lleva a que las cosas salgan mal”, por lo que aclaró que “tenemos que salir a ganar y meternos en la cabeza eso”, sabiendo que el sábado, a las 16, recibirá a Huracán Las Heras en el estadio San Juan del Bicentenario.

En los días que restan para el partido, aseveró que buscará “corregir los errores y alentarlos para ganar y retomar la confianza, ya que el plantel estaba, entonces debo adaptarme a lo que hay. Me gustan los jugadores que tiene este plantel y por eso vine. Vamos a trabajar para salir adelante”.

El también ex entrenador de Unión, 9 de Julio y Del Bono en la provincia adelantó que Huracán Las Heras, el próximo rival, “es un equipo complicado, pero me deja tranquilo que nadie lo pasó por encima a Peñarol, le vengo viendo desde hace rato y no juega mal”, cerró un confiado González, que llegó a Chimbas para cambiar el presente y futuro de Peñarol.

El dato

Peñarol jugará el sábado, a las 16, recibiendo a Huracán Las Heras en el estadio San Juan del Bicentenario.