Rivadavia lanza un ambicioso plan ambiental para reciclar sus residuos

El departamento se encamina hacia una transformación estructural en su fisonomía urbana y ambiental. Bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, el municipio está pronto a presentar un programa que promete marcar un antes y un después en la convivencia vecinal y el cuidado del entorno: "Rivadavia Separa".

La iniciativa, enmarcada en el lema de gestión "Rivadavia Cumple", busca dar un salto cualitativo hacia la sustentabilidad. Según adelantaron fuentes oficiales, no se trata solo de un plan de limpieza, sino de una modernización integral del sistema de recolección que involucrará a cada familia en una cadena de valor ecológica.

Un cambio de hábito necesario

"Estamos convencidos de que el Rivadavia del futuro se construye con acciones concretas. Queremos un departamento más limpio, pero sobre todo más consciente", señalaron desde el Ejecutivo municipal. El objetivo central es reducir el impacto ambiental mediante el reciclaje masivo, una deuda pendiente que ahora buscará implementarse de forma sistemática en todos los barrios.

Aunque los detalles técnicos finales se mantienen bajo estricta reserva para el lanzamiento oficial, trascendió que el programa requerirá de una fuerte campaña educativa. La colaboración activa del vecino será el motor principal para que el departamento logre procesar sus residuos de manera eficiente.

Hacia la modernización urbana

Este cambio no solo apunta a lo ambiental, sino que busca optimizar los recursos municipales destinados a la higiene. Con la implementación de este esquema, Rivadavia se posiciona como uno de los departamentos pioneros en llevar la separación de origen a una escala masiva, buscando transformar el residuo en un recurso reutilizable.