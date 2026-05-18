El mensaje de Tini Stoessel: "No tengan miedo de hablar, de denunciar"

Tini Stoessel se presentó en Salta con gran éxito y en medio de su show brindó unas palabras que generaron impacto. Antes de interpretar su canción Me voy, la artista buscó concientizar sobre la realidad que atraviesan muchas personas.

Ella comenzó diciendo "No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar" mientras el público permanecía en silencio. Durante su discurso, reflexionó sobre la falta de protección cotidiana y aseguró que "Qué injusto muchas cosas... al día de hoy es muy loco sentir inseguridad al hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y estás bien, estás a salvo. En el trabajo, en el colegio".

En un clima de profunda conexión con sus seguidores, la cantante remarcó que "Estamos acá y estamos todas juntas en la misma lucha". También incentivó a las presentes a buscar apoyo mutuo al explicar que es necesario "Animarse a hablar, a contar con alguien. Es difícil de hablar estos temas, pero... es muy loco que te sentás a hablar con una mujer y tiene una historia para contarte". Ante la atención absoluta de la audiencia, Tini confesó que "Escucho este silencio y me parece estremecedor".

La artista dejó entrever que su mensaje podría estar ligado a vivencias personales al mencionar que "Estoy pensando en la manera de decirlo algún día". El cierre de su intervención fue un llamado a la esperanza y al cambio social profundo.

Entre aplausos, se preguntó "Cuando va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas a la calle. Cuando va a ser el día que cambien tantas cosas... las amo, no tengan miedo de hablar, de denunciar. Espero que seamos más escuchados" para luego dar paso a la música en una noche cargada de sentimientos.