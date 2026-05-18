Cuáles fueron las 10 ciudades más heladas de Argentina este lunes

La ola de frío volvió a sentirse con fuerza en gran parte de la Argentina y dejó temperaturas bajo cero en varias provincias durante la mañana de este lunes. Según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la localidad más fría del país fue Maquinchao, en Río Negro, que registró una mínima de -7,6°C con una humedad del 78%.

En el segundo lugar apareció Chapelcó, en Neuquén, también con -7,6°C y una humedad que alcanzó el 100%, mientras que el podio lo completó San Carlos de Bariloche con una temperatura de -4,5°C. El intenso frío volvió a impactar principalmente en la región patagónica, donde las heladas dominaron el inicio de la jornada.

El ranking de las diez ciudades más frías del país continuó con Esquel, en Chubut, que marcó -4°C; Malargüe, en Mendoza, con -4°C y una sensación térmica de -6,4°C; y La Quiaca, en Jujuy, donde el termómetro descendió hasta los -3,8°C. También ingresaron en la lista Neuquén capital, Villa Reynolds en San Luis, Ciudad Jardín Lomas del Palomar y Azul, ambas en la provincia de Buenos Aires.

El SMN advirtió además que varias zonas del país permanecen bajo alerta amarilla por frío extremo. Las áreas afectadas incluyen sectores de Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde las bajas temperaturas pueden representar un riesgo para grupos vulnerables, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los especialistas explicaron que la irrupción de aire polar seguirá generando mañanas muy frías durante los próximos días, especialmente en el centro y sur del país. En algunos puntos, la sensación térmica incluso se ubicó varios grados por debajo de la temperatura real debido al viento y la humedad.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar exposiciones prolongadas al aire libre, utilizar ropa de abrigo en capas y extremar los cuidados con sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. El frío intenso continuará marcando el comienzo de la semana en gran parte del territorio naciona