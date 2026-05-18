La crisis de la yerba mate volvió a encender alarmas en Misiones, donde productores, secaderos y cooperativas aseguran que la actividad atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La fuerte caída del precio de la hoja verde y la desregulación del mercado dejaron a gran parte del sector trabajando por debajo de los costos de producción. “Es inviable seguir así”, resumieron referentes yerbateros que reclaman medidas urgentes para evitar un colapso económico y social en la provincia.

El principal conflicto se originó tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que históricamente intervenía en la fijación de precios de referencia para la materia prima. Productores sostienen que desde la desregulación el valor pagado por el kilo de hoja verde cayó drásticamente y ya no alcanza para cubrir gastos de cosecha, transporte y mano de obra.

Según datos oficiales del INYM, durante el primer trimestre de 2026 las ventas de yerba mate en el mercado interno cayeron un 2,1% respecto al mismo período del año pasado. La situación genera una paradoja para el sector: mientras la producción y las exportaciones crecieron, el consumo interno retrocedió y los pequeños productores quedaron atrapados entre mayores costos y menores ingresos.

La preocupación también se extiende al impacto laboral. En distintas localidades del interior misionero ya advierten sobre endeudamiento creciente, dificultades para iniciar la cosecha y migración de trabajadores hacia Brasil en busca de mejores salarios. Dirigentes rurales sostienen que la cadena yerbatera moviliza a miles de familias y representa uno de los motores económicos centrales de la provincia.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, cuestionó públicamente las políticas nacionales y aseguró que “la desregulación no es libertad” al referirse a la crisis yerbatera. Además, ratificó el reclamo provincial para que vuelva a existir un mecanismo de regulación que garantice precios mínimos para los productores.

En paralelo, crece el malestar entre productores por decisiones comerciales vinculadas al mercado de la yerba. En las últimas semanas incluso hubo críticas hacia la AFA por el acuerdo de sponsoreo con una marca brasileña, situación que generó rechazo en Misiones por considerarla un golpe simbólico a la industria local.

A pesar del escenario crítico, el sector mantiene expectativas por el crecimiento de las exportaciones y el aumento del interés internacional por el mate argentino, impulsado en gran parte por la exposición global de Lionel Messi. Sin embargo, los productores advierten que el auge externo no alcanza para compensar la crisis que atraviesan las economías regionales del noreste argentino.