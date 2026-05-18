El desesperado pedido de Benjamín Vicuña a la China Suárez por sus hijos

Benjamín Vicuña decidió abrir su corazón y compartir el momento complejo que atraviesa en la relación con la madre de sus hijos menores. A diferencia del vínculo sano que logró construir con Pampita tras años de conflictos, la situación actual con la China Suárez tomó un rumbo que le genera inquietud.

Esta ruptura en el trato se hizo pública cuando trascendieron las trabas iniciales del actor para que los niños se mudaran a Turquía. Aunque el tiempo pasó y el viaje se concretó, la armonía no regresó entre ellos. El actor recordó con nostalgia que durante mucho tiempo lo tuvimos, aun separados, refiriéndose a la buena comunicación que supieron mantener en el pasado.

Sin embargo, el presente es distinto y la distancia física marcó una grieta difícil de ignorar. Ante esta realidad, el artista manifestó con claridad que yo espero que en algún momento vuelva el sentido común y buena onda.

Para él, recomponer el trato es fundamental para el bienestar de los pequeños que hoy viven en el exterior y a los que ve apenas cada dos meses. Vicuña remarcó este deseo al explicar que compartimos muchas cosas y yo espero que en algún momento vuelva el sentido común y buena onda, sobre todo por los chicos.

La estadía de los menores en suelo turco es el punto que más afecta su tranquilidad cotidiana, especialmente por la cercanía con un conflicto bélico. Hoy es difícil por cuestiones de distancia y otras cosas en las que no quiero entrar, pero mi intención es que vuelva el buen trato y una dinámica familiar, confesó con sinceridad. Esta situación de incertidumbre constante le provoca un malestar profundo, sobre el cual admitió que me genera mucho desvelo.

Frente a la imposibilidad de cambiar las circunstancias geográficas inmediatas, Benjamín intenta procesar la angustia de la mejor manera posible. En su charla íntima reveló que trato de manejar la ansiedad y entender que el mundo no va a dejar de pasar por mi angustia o porque yo postee algo todos los días.