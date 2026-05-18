Almas gemelas es la intensa serie japonesa de amor en Netflix

Netflix acaba de sumar a su catálogo una propuesta que promete no pasar desapercibida entre los amantes de las historias intensas. Se trata de Almas gemelas, también conocida como Soul Mate, una miniserie japonesa que entrelaza el romance con el drama humano más profundo. La trama nos sumerge en una atmósfera melancólica donde la culpa y la redención son los ejes principales de un relato que atraviesa fronteras.

La ficción se centra en Ryu, un joven que carga con el peso de un accidente que transformó su realidad de manera irreversible. En un intento por escapar de su propio dolor, decide dejar Japón y viajar hasta Berlín. Es en esa ciudad alemana donde el destino lo cruza con Johan, un boxeador coreano que aparece en el momento justo para salvarlo. Este encuentro fortuito se convierte en el punto de partida de una conexión que marcará sus vidas durante muchos años.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie nos lleva de viaje por escenarios tan diversos como Tokio, Seúl y Berlín. Estos lugares no son solo decorados, sino que acompañan la soledad y la búsqueda de identidad de los protagonistas. La producción destaca por una estética cuidada y una puesta visual cinematográfica que eleva la sensibilidad de la historia.

El elenco principal está integrado por Hayato Isomura como Ryu y Ok Taec-yeon en la piel de Johan. A ellos se suman las actuaciones de Ai Hashimoto, Koshi Mizukami y Lee Jae-yi. Con esta apuesta, la plataforma continúa fortaleciendo su oferta de contenidos asiáticos sofisticados que priorizan las emociones humanas y las segundas oportunidades.