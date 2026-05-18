Estos son los equipos que ya tienen boleto a los playoffs del fútbol sanjuanino

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entró en su recta final y la penúltima fecha empezó a despejar el panorama de cara a los cruces de eliminación directa. Con una jornada cargada de goles y emociones, ya son seis los equipos que aseguraron su lugar en los cuartos de final, dejando apenas dos vacantes para una definición que promete ser no apta para cardíacos.

El Nueve y el Azul, adentro

El gran ganador del sábado fue 9 de Julio. El equipo del Este tuvo una tarde perfecta y, de la mano de un intratable Carlos “Carucha” Fernández, autor de un hat-trick, aplastó 6 a 1 a Villa Ibáñez para sellar su clasificación.

Por su parte, este domingo, Unión de Villa Krause hizo los deberes en el "12 de Octubre". Aunque comenzó perdiendo ante Deportivo Carpintería, el Azul reaccionó a tiempo con goles de Araya, Jorquera y Poblete para ganar 3 a 1 y meterse en el lote de los privilegiados.

Con estos resultados, la lista de los clasificados matemáticamente está compuesta por Sportivo Desamparados, líder invicto, Minero, Colón Junior, San Lorenzo de Ullúm, 9 de Julio y Unión de Villa Krause.

La lucha por los últimos dos lugares

Por ahora, Alianza (27 pts) y López Peláez (25 pts) ocupan la séptima y octava posición. Sin embargo, el triunfo de Trinidad ante Atenas le permitió al "León" llegar a las 22 unidades, misma línea que comparten Peñarol y Atenas.

El cierre de la penúltima fecha será este martes con el encuentro del Bohemio de Chimbas ante Desamparados y también con Colón Juniors con Sportivo Desamparados.

Resultados de la Fecha 16

Torneo Apertura Daniel Archilla - Fecha 16

Juv Zondina 0 - 0 Sarmiento

9 de Julio 6 - 1 Villa Ibáñez

Marquesado 0 - 1 López Pelaez

Alianza 1 - 1 Rivadavia

San Lorenzo 0 - 1 Minero

Unión 3 - 1 Carpintería

Atenas 0 - 2 Trinidad

Atenas 2 - 0 Trinidad

Martes 19/05

Peñarol vs. Desamparados

Colón Junior vs. Def. Argentinos

Tabla de Posiciones