La inflación volvió a encender señales de alerta en mayo luego de que distintas consultoras privadas detectaran una aceleración en los precios de alimentos y bebidas durante la segunda semana del mes. El dato genera preocupación en el Gobierno nacional, que había celebrado la desaceleración registrada en abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor marcó 2,6%, el nivel más bajo de los últimos meses.

Según los relevamientos difundidos por Analytica y EconViews, los alimentos y bebidas registraron aumentos semanales cercanos al 1% en cadenas de supermercados de todo el país. Entre los productos que más subieron aparecen las verduras, con incrementos del 2,3%, y las carnes, que avanzaron un 1,4% durante el mismo período.

Los analistas remarcaron que el comportamiento de los alimentos es clave porque impacta de manera directa en el consumo masivo y en la percepción social sobre la inflación. Además, explicaron que el nuevo esquema de congelamiento parcial de combustibles dispuesto por YPF podría actuar como un “amortiguador” para evitar una mayor aceleración en el índice general.

A pesar de este rebote en la segunda semana, las consultoras mantienen la expectativa de que mayo cierre con una inflación cercana al 2%, aunque reconocen que perforar ese piso sigue siendo complejo. Economistas privados sostienen que la desaceleración continúa, pero a un ritmo más lento de lo esperado por el Gobierno.

En paralelo, nuevos aumentos en tarifas de transporte comenzaron a regir desde este lunes en colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires, un factor que también podría presionar sobre los precios durante las próximas semanas. El incremento del boleto representa un nuevo impacto sobre el bolsillo de los consumidores en medio de una economía todavía golpeada por la caída del poder adquisitivo.

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene como principal objetivo sostener el equilibrio fiscal y evitar medidas expansivas que puedan generar presión sobre el dólar y la inflación. El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo consideran que la desaceleración de precios es el principal activo económico de la gestión de cara al segundo semestre del año.

Las proyecciones privadas, sin embargo, muestran cautela. Informes internacionales como el de FocusEconomics estiman que la inflación anual de 2026 seguirá cerca del 30%, muy por encima de los niveles pretendidos por el oficialismo. Aunque reconocen mejoras macroeconómicas, los especialistas advierten que la recuperación del consumo y de los salarios todavía avanza con lentitud.