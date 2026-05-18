La selección argentina entra en la recta final rumbo al Mundial 2026 con una preocupación que inquieta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. El puesto de lateral, tanto por derecha como por izquierda, se transformó en un verdadero dolor de cabeza para el entrenador debido a las lesiones y la falta de alternativas consolidadas.

En el ciclo posterior al título obtenido en Qatar, el DT mantuvo como titulares a Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, aunque ambos atravesaron distintos problemas físicos y bajones futbolísticos durante la preparación mundialista. La situación se agravó con la reciente lesión muscular de Molina, que encendió las alarmas en la concentración albiceleste a pocas semanas del debut.

Además, otros futbolistas que fueron alternativas en ese sector tampoco lograron continuidad. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña arrastraron problemas físicos recurrentes, mientras que algunos jóvenes todavía no terminaron de convencer al cuerpo técnico para asumir un rol protagónico en una Copa del Mundo.

Ante este escenario, Scaloni comenzó a evaluar distintas opciones dentro de la extensa prelista de 55 jugadores presentada ante FIFA. Entre los nombres que aparecen con chances de ganarse un lugar figuran Facundo Medina y Valentín Barco, dos futbolistas capaces de desempeñarse por las bandas defensivas y aportar variantes tácticas.

La preocupación del entrenador no pasa únicamente por cubrir puestos, sino por sostener una estructura que fue fundamental en la conquista del Mundial y las últimas Copas América. Los laterales son piezas clave en el sistema argentino por su intensidad, salida rápida y aporte ofensivo, algo que Scaloni considera indispensable para competir al máximo nivel.

Mientras el plantel se prepara para viajar a Estados Unidos y comenzar la concentración definitiva, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de varios jugadores y analiza las últimas plazas disponibles de la lista final. Con Lionel Messi como bandera y la ilusión de defender el título, Argentina llega al Mundial con una incógnita abierta en uno de los sectores más sensibles del equipo.