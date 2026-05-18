Cómo hacer un soufflé de verduras delicioso para toda la familia

Lograr una comida deliciosa y saludable es posible gracias a esa "magia cocinera que nos salva siempre" cuando falta tiempo. Los vegetales son los protagonistas porque "las verduras siempre tienen un lugar de honor en la cocina, porque le dan sabor, color y vitaminas a los platos". Bajo esta premisa se puede crear un plato donde "con un poquito de cada una hacemos una comida abundante y deliciosa" que rinde para cuatro personas.

Para realizar esta versión sin gluten se necesitan dos puerros, una cebolla, tres zanahorias, un atado de espinaca fresca, medio pimiento rojo y medio zapallito. La lista se completa con 50 gramos de jamón cocido, dos huevos, tres claras, 50cc de leche, 35 gramos de fécula de maíz, 30 gramos de queso rallado y 70 gramos de mozzarella. Para que nadie se queje y diga que es un plato vegano, la receta lleva jamón y queso" y aclara con firmeza que "y este último si que importa.

La preparación se inicia cocinando la espinaca al vapor para luego escurrirle bien el agua. El resto de los ingredientes se pican pequeños y la zanahoria se ralla grueso. Se debe mezclar la leche con la fécula y batir las yemas y las claras por separado. Es un paso fundamental que las claras lleguen a punto nieve porque "si no, de soufflé, nada". Tras integrar todo con movimientos envolventes, la mezcla se vuelca en un molde y va a horno moderado por 20 minutos.

Cerca del final se agrega la mozzarella para obtener un acabado para el aplauso tras cinco minutos de gratín. Esta receta se adapta mucho; si en lugar de espinacas hay acelgas o brócoli, si hay un quesito más fuerte, si en vez de jamón hay lomito, fiambre de pollo, o bondiola, o salame... sale igual de rico. Por último, es esencial comerlo recién hecho ya que el soufflé pierde su volumen al enfriarse.