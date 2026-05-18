Todo lo que necesitás para viajar barato de Argentina a Egipto

Soñar con las Pirámides de Giza es un deseo compartido por muchos argentinos que buscan sumergirse en una cultura totalmente diferente. Aunque el mapa marque una distancia considerable, hoy es mucho más sencillo concretar esa aventura histórica gracias a la variedad de paquetes y tours con guías en español.

Para llegar al país de los faraones desde Buenos Aires se requiere paciencia, ya que no hay vuelos directos y el trayecto puede durar entre 18 y 30 horas haciendo escala en ciudades como Madrid, Estambul o Dubái.

Al momento de armar la valija es fundamental chequear los papeles. Los ciudadanos nacionales necesitan una visa que pueden tramitar online o directamente al aterrizar en el aeropuerto.

Además, el pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses y se debe contar con el pasaje de regreso y la reserva del hotel. Si bien el turismo se adapta a varios bolsillos, un viaje económico parte desde los 1.800 dólares, mientras que una opción estándar con más comodidades oscila entre los 2.500 y 3.500 dólares.

Una vez en destino, la majestuosidad de Keops, Kefrén y Micerinos impacta más que cualquier video. El recorrido ideal suele incluir un crucero por el Nilo para visitar los templos de Luxor y Asuán, donde se respira la historia de hace más de 4.500 años.

El nuevo Gran Museo Egipcio es otra parada obligatoria para maravillarse con los tesoros de la civilización antigua. Para evitar el calor extremo que supera los 40 grados, lo más recomendable es programar la visita entre los meses de octubre y abril, cuando el clima permite caminar entre esfinges y monumentos con total tranquilidad.