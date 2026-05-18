El Polaco estudia para ser piloto y cumplir su sueño de la infancia

Ezequiel Cwirkaluk decidió darle un giro inesperado a su vida cotidiana al retomar una cuenta pendiente con su propio pasado. Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, el referente de la música tropical conmovió a los invitados al contar que hace apenas dos semanas inició su formación profesional para comandar aeronaves.

Esta vocación no surgió por casualidad, sino que se remonta a un viaje familiar hacia Brasil cuando era muy pequeño. En aquel entonces, su padre gozaba de buena salud y un gesto técnico de un aviador cambió su percepción del mundo para siempre. Según recordó el cantante con emoción, "Un piloto me hizo subir a la cabida. Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco... Yo tenía 5 o 6 años. Siempre me quedó en la cabeza eso".

A pesar de la exigencia del estudio, el músico se muestra sumamente entusiasmado con sus primeros pasos en la academia y por eso confesó que "Empecé el curso y me re gusta". También aclaró con naturalidad que "Empecé el curso hace dos semanas y me re gusta" al referirse a la comodidad que siente en este nuevo entorno de aprendizaje.

Su vínculo con las alturas está lejos de ser traumático, ya que las giras constantes de su carrera musical lo acostumbraron a los movimientos bruscos del aire. Al respecto, el artista afirmó con total seguridad que "No tengo miedo al avión".

Incluso se animó a bromear con la conductora sobre sus futuras habilidades al mando de una aeronave, preguntándole "¿Vendría a una vuelta conmigo, Mirtha? La paso a buscar eh", una propuesta que generó risas inmediatas en la mesa.

El Polaco prefiere imaginarse en el futuro manejando su propio avión privado antes que en líneas comerciales, impulsado por las ganas de cumplir esa vieja promesa que su padre solía repetirle. Su objetivo actual es claro y lo resume con alegría al decir que "Empecé el curso de piloto hace dos semanas y me re gusta".