River trabaja a contrarreloj para poner en óptimas condiciones el Monumental

El campo de juego no se verá en óptimas condiciones esta noche frente a Carabobo por la Copa Sudamericana. Sin embargo, desde Núñez prometen que mejorará considerablemente de cara al choque con Boca del próximo domingo.

Luego de dejar mucho que desear durante el encuentro entre River y Belgrano, el césped del Estadio Monumental mejoró notablemente y albergará esta noche el partido frente al conjunto venezolano por la segunda fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Aunque no estará en su punto máximo para la cita copera, algo que quedará en evidencia al observar el color del pasto, los especialistas aseguran que esto no repercutiría en la fluidez del juego. La buena noticia para el hincha millonario es que, para el Superclásico del domingo, el terreno de juego llegaría en perfecta forma.

La explicación técnica del estado actual de la cancha radica en una decisión dirigencial. Se decidió intervenir el suelo considerando también el desgaste extremo que significaron las tres fechas que brindó AC/DC en el estadio. Sin la influencia del "pogo" de los fanáticos y la pesada escenografía de la banda australiana, probablemente el campo se hubiera conservado mejor.

A pesar de las manchas visuales que puedan advertirse en la transmisión oficial, desde el club aseguran que, si bien el césped no está como un billar, se encuentra parejo y la pelota rueda con normalidad, garantizando el espectáculo deportivo para esta noche y, sobre todo, para el duelo más esperado del año.