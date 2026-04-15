River recibirá a Carabobo de Venezuela este miércoles desde las 21.30 en el estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será televisado por ESPN y plataformas de streaming.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet afrontará el compromiso con una formación alternativa, ya que prioriza el Superclásico ante Boca del próximo fin de semana. A pesar de la rotación, el objetivo será claro: sumar de a tres para acomodarse en el grupo.

River llega tras un debut con sabor agridulce, luego de empatar 1 a 1 frente a Blooming en Bolivia, en un partido condicionado por la expulsión temprana de un jugador. Por eso, necesita una victoria para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

En cuanto a la probable formación, el equipo incluiría a nombres como Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Kevin Castaño desde el arranque, en un esquema con fuerte rotación respecto a los habituales titulares.

Del otro lado, Carabobo llega en un gran momento: es el líder del grupo tras vencer a Red Bull Bragantino en su debut y buscará dar el golpe en Buenos Aires para consolidarse en la cima.

El conjunto venezolano, además, cuenta con presencia argentina en su plantel y mantendría una base similar a la que consiguió el triunfo en la primera fecha, apostando a un esquema sólido y ordenado.

De esta manera, River afrontará un partido clave en el arranque de la Sudamericana, con la necesidad de ganar para no complicar su clasificación, aunque con la mirada también puesta en uno de los compromisos más importantes del calendario local.