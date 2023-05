Luego de que algunos medios de comunicación, instalaran la noticia falsa de que el intendente de Rawson, Rubén García, renunciará a su mandato antes de terminarlo, desde su entorno salieron a desmentirlo y ratificar su cargo hasta el 10 de diciembre del 2023.

De esta manera, no sería la primera vez que se difunde un rumor sobre la continuidad en el cargo del intendente. En el 2022 también se rumoreaba que García abandonaría su cargo y luego con las elecciones se habló de una posible no candidatura, es decir, que el intendente no participaría en los comicios del pasado domingo 14 de mayo, ganadas por Carlos Munisaga en Rawson.

Comunicado

El Intendente de la Municipalidad de Rawson, Rubén García desmiente toda versión de renuncia a su cargo en el poder ejecutivo municipal, que circula en algunos medios de comunicación. Se ratifica su continuidad en la gestión municipal hasta el 10 de diciembre del año en curso.

Cabe recordar que el actual intendente no hizo una buena elección el pasado domingo 14 de mayo y que el nuevo intendente electo de Rawson será Carlos Munisaga.