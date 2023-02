Es bien sabido que el Concejo Deliberante de Rawson no le aprobó el presupuesto 2023 al intendente Rubén García. Según los mismos concejales, se trata de un “mecanismo de control” para el mandatario comunal. Pero ahora esta situación llegó aún más lejos, debido a que desde el Municipio se tomó la decisión de hacer algunos ajustes en ciertos sectores, con el objetivo de, con el dinero del presupuesto 2023, tener la garantía de poder satisfacer las necesidades primarias de los vecinos.

Luego de que los concejales rawsinos no aprobaran el presupuesto del corriente año, García fue a la carga y manifestó que esta decisión va más en contra de los propios vecinos que de él mismo. En este sentido, el intendente contó que, para que el dinero disponible le alcance, deberá hacer una serie de reasignación de partidas, sobre todo en el deporte y en algunos subsidios.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El presupuesto que tuvo Rawson en el 2022 fue de $2.960 millones. Teniendo en cuenta que la inflación durante ese año fue del 94,8%, el municipio necesitaría cerca del doble para poder gobernar con tranquilidad este 2023. A pesar de tener a la mano otros mecanismos como pedir permiso al Concejo Deliberante para gastos extraordinarios, el funcionario tomó la decisión de ajustarse en ciertos aspectos.

“Para trabajar sin un presupuesto aprobado y bastante desactualizado vamos a hacer una ingeniería de todo lo planificado para este año. Sacrificaremos algunas áreas para satisfacer siempre las necesidades primarias de los vecinos. Lo que vamos a sacrificar son algunos subsidios que no son importantes, algunas actividades deportivas y sobre todo dejar para más adelante algunas cuestiones que, según nuestra visión y la de los vecinos, pueden postergarse para otro momento”, explicó García.

El intendente no tiró el guante y siguió pegándole a los concejales: “El libro que entregué en el inicio de sesiones y que explica punto por punto todo lo que hicimos en el 2022, es una prueba para los concejales que dicen que no hice nada. No aprobar un presupuesto atenta contra la libertad de acción y contra la satisfacción de las necesidades básicas de los vecinos. No solo me perjudica a mí”.

De esta forma García explicó que continuará el mandato durante los 10 meses que le quedan de gestión. Por su parte, los ediles explicaron a DIARIO HUARPE que esta medida solo se trata de un mecanismo de control, ya que no les consta que se haya hecho una obra grande con los otros tres presupuestos aprobados. Solo resta saber, mientras tanto, qué piensan con respecto al libro de 109 páginas en el que el intendente supuestamente detalla todo lo que hizo su gestión en el 2022.

El panorama político

García se puso aún más picante cuando comenzó a hablar sobre el resto de los candidatos oficialistas que hay en su distrito. No le tembló el pulso para enviarle un mensaje a Mauricio Ibarra, a Juan Carlos Gioja y a Carlos Munisaga.

Publicidad

“Debe haber seis o siete candidatos. No sé si todos estén interiorizados de lo que es la administración de Rawson, que tiene el 90% de coparticipación solo en sueldos. Tenemos que estar permanentemente con el ojo puesto en la recaudación, porque siempre bajan en este contexto económico que vivimos. Tienen que dejar de prometer, porque si no saben cómo se maneja el municipio después no se pueden cumplir”, manifestó.

En este sentido, el intendente dijo que “está bárbaro” que se presenten cuantos candidatos quieran, pero que siempre y cuando tengan ganas de trabajar. “Verdaderas ganas de trabajar” y no que quieran estar allí solo por un proyecto personal.