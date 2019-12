Rurales denuncian "estado de esclavitud y explotación laboral flagrante" en operativos en Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), que encabeza el sindicalista de la actividad Ramón Ayala, denunció hoy que detectó personal "en estado de esclavitud y explotación laboral flagrante" en Corrientes, y que también halló a ciudadanos cumpliendo "tareas en edad infantil y adolescente" en varios operativos.



"Se detectó a trabajadores rurales en estado de esclavitud flagrante y cinco casos de empleo infantil, lo que configura explotación laboral, durante operativos de fiscalización del Registro en los establecimientos Estancia Santa Elena y Santa Rosa, propiedad de Ramón Alberto Rodríguez, en la localidad correntina de Paraje Galarza, Ituzaingó", afirmó Ayala.



Los establecimientos, pertenecientes al mismo empleador, se dedican a la actividad forestal, en especial a la extracción de resina, y allí se relevó a 47 trabajadores, todos no registrados, de los cuales cinco eran menores de 16 años, lo que constituye trabajo infantil.



También el Renatre detectó otros dos casos de "trabajo adolescente no protegido", sostuvo Ayala, quien explicó que "las condiciones laborales y de vida eran infrahumanas, de trabajo esclavo, lo que significaba un peligro para la salud de ese personal rural".



"Había malas condiciones de trabajo y habitacionales, graves problemas de infraestructura y grandes cantidades de desperdicios en las viviendas, envases de insecticidas y mochilas de fumigación en el espacio para pernoctar y alimentarse. También falta de provisión de comida y agua potable y ausencia de elementos de seguridad laboral, por lo que se realizaron denuncias a la línea 145 de asistencia y por trata de personas", puntualizó.



El dirigente gremial expresó que la mayoría de esos trabajadores provenían de Misiones y eran obligados a cumplir tareas durante 10 horas diarias, de lunes a lunes, sin descanso, y que se les cobraba la ración de alimento y no tenían acceso al agua potable.



Las acciones de fiscalización se inscribieron en el Plan de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018-22 de la Secretaría de Trabajo.



Además de los inspectores del Renatre, participaron en los operativos las delegaciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Corrientes y Virasoro, y la Delegación Corrientes de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que labró actas por "explotación laboral, trabajo infantil prohibido y adolescente no protegido".