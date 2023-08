Sábila, el negocio que innova con velas ecológicas y aromatizadas

Sábila es un emprendimiento dedicado a la venta de velas aromatizadas y con diferentes estilos. La iniciativa nació en pandemia y durante los últimos años tuvo un crecimiento importante, convirtiéndose en mucho más que un hobbie. Una de sus principales características es la utilización de insumos no contaminantes y 100% amigables con la naturaleza. Brenda Sarmiento, propietaria del proyecto junto a su pareja Facundo Ortiz, contó a DIARIO HUARPE de qué se trata.

Sábila ofrece distintos tipos de estilos. Foto: gentileza.

“Mientras estudiaba trabajo social quise hacer algo extra y comencé elaborando jabones artesanales. Por eso el nombre es sábila, que viene de la planta aloe vera”, explicó Sarmiento. Más adelante, se interesó por el mundo de las velas, ya que observaba que no había una oferta diferencial en el mercado.

“Me di cuenta cuando tuve un baby shower de una amiga y me decía “no encuentro nada que sea distinto”. Entonces, se me ocurrió hacer algo distintivo para no recaer siempre en la vela típica”, continuó la emprendedora.

Sábila tienen un catálogo diverso de velas aromáticas que están elaboradas 100% con cera de origen de soja para evitar el uso de insumos derivados del petróleo. “La parafina es superdañina al ambiente e incluso al ser humano. Tratamos de hacer todo lo más natural posible”, explicó. Además, fabrican shampoo y acondicionares sólidos que están producidos con materiales ecológicos.

“Con mi emprendimiento puedo dejar una marquita mía en el hogar de cada uno. Yo me doy cuenta cuando visito a varias clientas o incluso amigas y tienen mis velas ahí. Te da como esa sensación de que estoy ahí”, continuó.

Las velas ofrecidas son ideales para adornar los hogares. Foto: gentileza.

Entre las velas aromatizantes que vendes son aquellas con aroma, limón, mandarina, durazno, manzana verde, florales, vainilla, coco, rosa búlgara, entre otros. Sus principales canales de ventas son las redes sociales y tienen una tienda online, donde ofrecen sus productos para comercializarlos en cualquier parte del país.

