El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, junto a la Liga Argentina contra la Epilepsia, llevará adelante una capacitación destinada a choferes y trabajadores del sistema de transporte público y privado de la provincia de San Juan.

La jornada se realizará el 16 de abril a las 14:00 en la Sala Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. La actividad está orientada a brindar herramientas teóricas y prácticas para actuar ante situaciones de epilepsia durante la conducción.

Bajo el nombre “Cómo actuar a bordo ante un caso de epilepsia”, la propuesta busca fortalecer la seguridad vial y mejorar la respuesta ante emergencias que puedan presentarse en el servicio de transporte.

Desde la organización explicaron que la capacitación abordará la relación entre epilepsia y conducción, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su adhesión provincial mediante la Ley 528-R. También se hará foco en la evaluación médica para la obtención de licencias de conducir.

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y puede generar crisis que comprometen la conciencia, la visión o el control de los movimientos, lo que representa un riesgo en contextos de manejo vehicular.

Entre los objetivos de la jornada se incluyen la actualización de criterios médicos para licencias, la promoción del control sanitario, la denuncia espontánea de la condición y la capacitación en primeros auxilios ante crisis epilépticas.

La actividad contará con disertaciones del Dr. Marcos Semprino, prosecretario de LACE; Natacha Bazán, neuropediatra; y Yesica Arbo, neuróloga de la provincia de San Juan.

La convocatoria está dirigida a choferes de transporte público, representantes sindicales, personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte, y público general interesado en la temática. La inscripción se realiza mediante un formulario online habilitado haciendo clic aquí.