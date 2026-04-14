San Juan realizará una nueva edición de VacunArte+, una jornada integral que combinará salud, cultura y actividades comunitarias, el próximo 25 de abril en el Centro Cultural Estación San Martín, en Capital.

La propuesta se desarrollará de 17 a 21 horas y se enmarca en la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, con el objetivo de promover la inmunización en todas las etapas de la vida y facilitar el acceso a servicios sanitarios.

Durante la jornada se dispondrán postas organizadas por grupos etarios, donde se revisarán carnets de vacunación, se completarán esquemas y se brindará consejería personalizada. También se incluirán dispositivos como vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones de prevención vinculadas a zoonosis.

Además de la atención sanitaria, el evento incorporará actividades culturales y recreativas. Está previsto el desarrollo de intervenciones artísticas, muestras de dibujo, espectáculos, clases de zumba, deportes y espacios participativos abiertos a la comunidad.

En paralelo, se instalarán stands informativos orientados al cuidado integral, con ejes en salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental y prevención de enfermedades.

La actividad contará con la participación de equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud, junto a organismos provinciales, municipales e instituciones de la sociedad civil, en el marco de un trabajo articulado para fortalecer las estrategias de inmunización.

La jornada es gratuita y abierta a todo público, y forma parte de las acciones territoriales que buscan ampliar la cobertura de vacunación y acercar el sistema de salud a la comunidad.