En un movimiento que marca la reactivación del flujo de fondos hacia las provincias, el Gobierno nacional distribuyó un total de $47.000 millones bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según un informe de la consultora Politikon Chaco, San Juan fue una de las 11 jurisdicciones beneficiadas en este último reparto, recibiendo una suma de $4.000 millones.

Las transferencias se hicieron efectivas entre el 19 y el 20 de marzo pasados, representando el mayor monto girado por la administración de Javier Milei en lo que va del 2026 bajo esta modalidad de asistencia financiera.

El lugar de San Juan en el reparto

Con los $4.000 millones ingresados en las arcas provinciales durante los últimos días, San Juan se posiciona en el grupo medio de las transferencias, compartiendo el mismo monto con la provincia de Chaco. En el acumulado del primer trimestre, este desembolso constituye la totalidad de lo recibido por la provincia en concepto de ATN hasta la fecha.

A nivel nacional, el podio de beneficios estuvo encabezado por distritos con gobernadores cercanos a la Casa Rosada: Corrientes lideró la lista con $8.000 millones, seguida por Mendoza ($7.000 millones) y Entre Ríos ($6.000 millones). Otras provincias que recibieron fondos fueron Misiones, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy y Neuquén.

Cifras en ascenso

El informe destaca que los fondos distribuidos globalmente en marzo ya superan en un 129% (en términos reales) a los girados durante febrero, cuando el total fue de $20.000 millones. Si se compara con marzo de 2025, el incremento parcial es del 98,5%.

En términos macroeconómicos, el reparto total del primer trimestre de 2026 alcanza los $74.000 millones. Para el Gobierno nacional, este mecanismo de ATN sigue siendo la herramienta predilecta para asistir a las provincias que acompañan las reformas impulsadas desde el Ejecutivo o que presentan necesidades financieras urgentes.

Con esta inyección de fondos, se espera que la provincia pueda dar mayor previsibilidad a sus compromisos financieros inmediatos en un contexto de alta sensibilidad económica.