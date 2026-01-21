El Programa de Apoyo Escolar Gratuito para el Nivel Secundario en San Juan cerró sus inscripciones tras agotar todas sus vacantes en solo dos días. La convocatoria, iniciada el martes en las inmediaciones de Conectar LAB, generó un gran interés entre estudiantes y familias, con filas que superaban los 100 metros.

Algunos padres y alumnos relataron la espera a DIARIO HUARPE: una mamá contó que llevaba una hora haciendo fila para inscribir a su hijo, y mencionó que solo quedaban cupos para inglés y lengua. Otra estudiante que buscaba apoyo en matemáticas dijo que llevaba dos horas esperando, mientras que Eduardo, de Albardón, llegó para anotar a su hija de primer año en lengua, matemática y música, esperando poder conseguir un lugar.

El Gobierno provincial informó oficialmente este miércoles 21 de enero que el cupo para las cuatro materias disponibles se completó de forma definitiva para el periodo 2026. Las autoridades explicaron que la cantidad limitada de vacantes respondía tanto a la oferta de materias como a la disponibilidad de los docentes encargados de las clases.

La iniciativa está enfocada en el fortalecimiento pedagógico previo a las mesas de examen del segundo mes del año. Las clases comenzarán el próximo 2 de febrero y se dictarán en diversos departamentos de la provincia. Las asignaturas seleccionadas fueron Física y Química, Matemática, Lengua e Inglés, por ser las materias que los estudiantes sanjuaninos desaprueban con mayor frecuencia.

El éxito del programa refleja la alta demanda de apoyo educativo en el nivel secundario y la necesidad de ampliar la cobertura para próximos ciclos.