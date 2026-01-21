Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, sorprendió al mundo de la Fórmula 1 al salir a la pista del Circuito de Cataluña este enero, realizando un Test of Previous Cars, una prueba privada con monoplazas de al menos dos años de antigüedad. Esta actividad marcó su regreso a la pista desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2025, el pasado 7 de diciembre.

A sus 22 años, el pilarense se adelantó al inicio oficial de la pretemporada, que comenzará con los test privados de Barcelona del 26 al 30 de enero, entre las 5 y 6 de la madrugada de Argentina. Durante estas pruebas, los equipos buscan recolectar datos clave para adaptarse a los cambios drásticos en el reglamento de 2026.

La escudería francesa presentará el A526 sobre una embarcación, en línea con uno de sus principales sponsors, y se espera que predomine la pintura azul sobre la rosa. Según el periodista Darío Coronel, Alpine podría realizar un Filming Day el 24 o 25 de enero, un día de grabación antes del inicio formal de los test, donde aún no se confirmó si Colapinto o Pierre Gasly tomarán el volante del nuevo monoplaza.

Con esta movida, Colapinto muestra su intención de arrancar la temporada con ventaja, sumando experiencia previa con el monoplaza antes de la apertura oficial de la pretemporada.