La Selección Argentina de futsal comenzó a delinear su equipo para la próxima Copa América, con una convocatoria que refleja la intención del entrenador Matías Lucuix de avanzar hacia una renovación generacional. La lista sorprende tanto por la inclusión de diez jugadores que debutarán en el certamen como por la ausencia de Luciano Gauna, que según trascendió quedó al margen por motivos personales.

Entre los debutantes que tendrán su primera experiencia en una Copa América se encuentran Lukas Acosta, Agustín Plaza, Bautista Caso, Nelson Barrientos, Juan Pablo Cuello, Juan Rodríguez, Lucas Granda, Agustín del Rey y Dylan Vargas. La lista incluye además a Kevin Arrieta, quien si bien jugará su primera Copa América, llega con experiencia tras ser una de las figuras del subcampeonato en el Mundial de Uzbekistán 2024 y participar activamente con la Selección durante todo 2025.

Por su parte, los jugadores con experiencia en la edición 2024 del certamen, disputada también en Paraguay, son Nicolás Sarmiento, Ángel Claudino, el nuevo capitán Lucas Bolo Alemany y Matías Rosa, quienes aportarán liderazgo y continuidad al equipo.

La ausencia de Gauna genera dudas entre los seguidores de la Selección, aunque fuentes cercanas al cuerpo técnico aclararon que se trata de una decisión vinculada a cuestiones personales del jugador y no a motivos deportivos.

Con esta convocatoria, Lucuix busca equilibrar juventud y experiencia, potenciando la preparación del equipo rumbo a un certamen clave en el calendario internacional de futsal, donde Argentina siempre se perfila como protagonista.