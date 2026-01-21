País > Precauciones
Cuáles son las zonas de mayor inseguridad en Chile para argentinos este verano 2026
POR REDACCIÓN
En plena temporada de verano, cuando miles de argentinos cruzan la cordillera para vacacionar en Chile, volvió a encenderse la alarma por el aumento de robos y hechos de inseguridad en zonas turísticas. Informes recientes y advertencias consulares advierten que los delitos contra visitantes se concentran principalmente en grandes centros urbanos y destinos de alta circulación, donde los turistas suelen convertirse en blanco fácil.
En Santiago, la capital chilena, los robos y hurtos se repiten en áreas céntricas, parques y barrios con fuerte presencia de extranjeros. Carteristas, arrebatos y asaltos rápidos forman parte de los episodios más denunciados, incluso a plena luz del día. Por la noche, algunos sectores gastronómicos y de vida nocturna registran mayor riesgo, especialmente cuando hay gran afluencia de visitantes.
La situación se replica en la zona costera, particularmente en Valparaíso y Viña del Mar, donde se multiplicaron los robos a turistas en playas, paseos costeros y estacionamientos. En estos puntos, una de las modalidades más frecuentes es la sustracción de pertenencias desde vehículos, aprovechando descuidos breves o autos estacionados en la vía pública.
También se reportaron episodios en rutas y accesos a balnearios, donde delincuentes utilizan maniobras de distracción (como el pinchado de neumáticos) para forzar detenciones y cometer robos. Las autoridades recomiendan especial atención en zonas periféricas y evitar lugares poco transitados, sobre todo durante la noche.
Frente a este escenario, organismos de seguridad y representaciones diplomáticas insisten en extremar las medidas de prevención, no exhibir objetos de valor, utilizar estacionamientos privados y priorizar pagos electrónicos. Aunque Chile continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos, la advertencia es clara: disfrutar del viaje, pero sin bajar la guardia.
