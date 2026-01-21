En plena temporada de verano, cuando miles de argentinos cruzan la cordillera para vacacionar en Chile, volvió a encenderse la alarma por el aumento de robos y hechos de inseguridad en zonas turísticas. Informes recientes y advertencias consulares advierten que los delitos contra visitantes se concentran principalmente en grandes centros urbanos y destinos de alta circulación, donde los turistas suelen convertirse en blanco fácil.

En Santiago, la capital chilena, los robos y hurtos se repiten en áreas céntricas, parques y barrios con fuerte presencia de extranjeros. Carteristas, arrebatos y asaltos rápidos forman parte de los episodios más denunciados, incluso a plena luz del día. Por la noche, algunos sectores gastronómicos y de vida nocturna registran mayor riesgo, especialmente cuando hay gran afluencia de visitantes.

La situación se replica en la zona costera, particularmente en Valparaíso y Viña del Mar, donde se multiplicaron los robos a turistas en playas, paseos costeros y estacionamientos. En estos puntos, una de las modalidades más frecuentes es la sustracción de pertenencias desde vehículos, aprovechando descuidos breves o autos estacionados en la vía pública.

También se reportaron episodios en rutas y accesos a balnearios, donde delincuentes utilizan maniobras de distracción (como el pinchado de neumáticos) para forzar detenciones y cometer robos. Las autoridades recomiendan especial atención en zonas periféricas y evitar lugares poco transitados, sobre todo durante la noche.

Frente a este escenario, organismos de seguridad y representaciones diplomáticas insisten en extremar las medidas de prevención, no exhibir objetos de valor, utilizar estacionamientos privados y priorizar pagos electrónicos. Aunque Chile continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos, la advertencia es clara: disfrutar del viaje, pero sin bajar la guardia.