San Martín sumó a Lucas Verón y Sebastián Díaz Robles al plantel profesional
San Martín continúa reforzando su plantel de cara al comienzo de la temporada de la Primera Nacional. Este lunes, el club oficializó la llegada de dos nuevos jugadores: el defensor central Lucas Verón y el arquero Sebastián Díaz Robles.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club. Según el comunicado, Verón firmó su contrato y se incorporó de inmediato a los entrenamientos junto al resto del plantel. Por su parte, Díaz Robles llega a préstamo desde Boca y también se sumó a las prácticas de este lunes.
Con estas incorporaciones, San Martín sigue fortaleciendo su defensa y su arco, tras sumar previamente jugadores como Facundo Nadalin, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo, Diego Mercado, Leonardo Monje y Carlos Lattanzio, entre otros.
El Verdinegro debutará en la Primera Nacional de visitante ante Chacarita el próximo sábado 7 de febrero a las 17 horas, en lo que marcará el inicio de una temporada donde el club buscará consolidar su plantel con los refuerzos confirmados.