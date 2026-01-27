San Martín continúa reforzando su plantel de cara al comienzo de la temporada de la Primera Nacional. Este lunes, el club oficializó la llegada de dos nuevos jugadores: el defensor central Lucas Verón y el arquero Sebastián Díaz Robles.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club. Según el comunicado, Verón firmó su contrato y se incorporó de inmediato a los entrenamientos junto al resto del plantel. Por su parte, Díaz Robles llega a préstamo desde Boca y también se sumó a las prácticas de este lunes.

Con estas incorporaciones, San Martín sigue fortaleciendo su defensa y su arco, tras sumar previamente jugadores como Facundo Nadalin, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo, Diego Mercado, Leonardo Monje y Carlos Lattanzio, entre otros.

El Verdinegro debutará en la Primera Nacional de visitante ante Chacarita el próximo sábado 7 de febrero a las 17 horas, en lo que marcará el inicio de una temporada donde el club buscará consolidar su plantel con los refuerzos confirmados.