A un año de la partida del Papa Francisco, las calles de San Juan se convirtieron en un mural de testimonios sobre su huella. A través de un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE, los vecinos de la provincia coincidieron en que la humildad fue el sello distintivo de su pontificado.

Desde jóvenes que se sintieron convocados por primera vez, hasta adultos que valoraron su estilo de comunicación directo, el recuerdo del Santo Pontífice sigue vigente como un motor de cercanía y apertura religiosa en la comunidad.

Para los jóvenes sanjuaninos, la figura de Jorge Bergoglio marcó un quiebre en la relación con la institución. “El legado ha sido grande, sobre todo porque nos acercamos a la Iglesia como no sucedió con papas anteriores”, comentó un joven, quien además señaló que Francisco logró acortar distancias al tratar a todos por igual.

Jóvenes sanjuaninos destacan el acercamiento de la Iglesia impulsado por Francisco.

Otra joven sanjuanina recordó como mensaje central la frase “nadie se salva solo” y afirmó que el pontificado tuvo una fuerte llegada a los jóvenes “por su forma de ser, su humildad y su carisma”.

La joven destacó una frase importante para los jóvenes.

El sentimiento de pertenencia aparece como uno de los aspectos más mencionados. Un vecino expresó que el pontificado de Francisco permitió comprender a la Iglesia como una comunidad cercana. “Su legado fue una Iglesia cercana que va dirigida sobre todo al corazón; hacernos entender que todos somos queridos y buscados tal cual somos”, señaló.

Además, el hombre destacó la importancia de su mensaje para los jóvenes. “Cada Papa ha sido único y extraordinario con sus características, y el Espíritu Santo nos dispone para cada tiempo, para cada época, un Papa con un mensaje”, agregó.

El hombre resaltó la Iglesia cercana del Papa Francisco.

En la misma línea, una mujer destacó su entrega al servicio religioso y su constante llamado a que los jóvenes participen activamente en la fe. Otro sanjuanino lo definió de manera directa: "Su legado ha sido anunciar la Palabra de Dios y más a los jóvenes, motivar que ellos salgan a predicar. Francisco nos marcó tanto por su humildad y su entrega al Señor".

La mujer valoró el llamado a la evangelización.

Otro sanjuanino destacó la humildad del Papa y lo describió como “el Papa más humano”. Además, valoró su labor en la cercanía con los jóvenes. “Hizo que todos los jóvenes vuelvan a la Iglesia, sobre todo con ruido y lío”, señaló.

El hombre recordó la humildad y cercanía del Papa.

Por su parte, una señora expresó: “Fue una persona buena en todo momento, fue una tristeza no haberlo visto en la Argentina. Su humildad marcó mucho y siempre será el Papa nuestro”.

La vecina destacó la humildad del pontífice. recuerdan la humildad y cercanía del Papa con los jóvenes.

En San Juan, el balance expresado en las calles sintetiza una mirada compartida: un pontificado asociado a la cercanía, la simplicidad del mensaje y la figura de una Papa que, según los testimonios, será recordado como "nuestro" Santo Padre.