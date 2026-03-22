El nivel de endeudamiento de las familias argentinas muestra señales de fuerte deterioro, con un aumento significativo de la morosidad en los créditos durante el último año. Según datos del último informe del sistema financiero difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la proporción de préstamos irregulares en hogares pasó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% en enero de 2026, lo que implica que prácticamente se cuadruplicó en apenas doce meses.

El informe también señala que la mora total del financiamiento al sector privado alcanzó el 6,4% al comienzo de 2026, con un incremento tanto mensual como interanual. Este deterioro fue generalizado en todas las entidades financieras, aunque resultó especialmente pronunciado en los créditos destinados a familias, donde el incremento mensual fue de 1,3 puntos porcentuales.

Al analizar los distintos tipos de financiamiento, los préstamos personales presentan los niveles más elevados de irregularidad, con una mora del 13,2%. En tanto, las deudas por tarjetas de crédito alcanzaron el 11%, los préstamos prendarios el 6,3% y los hipotecarios el 1,3%, todos con subas respecto al mes anterior. Este escenario refleja las dificultades crecientes de los hogares para sostener sus compromisos financieros en un contexto de caída del poder adquisitivo.

En paralelo, el financiamiento a empresas también registró un aumento de la mora, aunque en niveles menores. La irregularidad en el crédito empresarial llegó al 2,8% en enero de 2026, frente al 0,77% registrado un año antes. Sin embargo, el impacto no es homogéneo: mientras las grandes compañías mantienen bajos niveles de incumplimiento, las pequeñas y medianas empresas presentan tasas cercanas al 4% e incluso superiores al 10% en ciertos segmentos.

Otro factor que explica el deterioro de la situación financiera de los hogares es el uso creciente del pago mínimo en tarjetas de crédito, una práctica que permite sostener el consumo en el corto plazo pero que genera una acumulación de intereses difícil de revertir. A esto se suma el crecimiento de la mora en billeteras virtuales y financieras no bancarias, donde, según estimaciones del sector, los atrasos alcanzan niveles cercanos al 25%.



