Se pone en marcha la ilusión sanjuanina en el Campeonato Argentino de Pista

La Asociación Ciclista Mendocina organizará el Campeonato Argentino de Pista Élite, Sub 23, Damas Élite y Ciclismo Adaptado 2019. El evento nacional se disputará del 3 al 6 de octubre en el Velódromo Provincial Ernesto Contreras, de la Ciudad de Mendoza. La Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) será el ente fiscalizador.

La gran noticia, dada a conocer este miércoles, es que la cita nacional será televisada en vivo por la señal de DeporTV, además de las plataformas Youtube y Facebook Live.

Las actividades iniciarán este jueves con la ratificación de inscripciones, que se llevará a cabo en el Velódromo. Una vez finalizado, a las 11 horas se desarrollará el Congresillo Técnico. Vale mencionar que todos los ciclistas que posean licencia de Corredor 2019 -emitida por FACPyR- podrán inscribirse a través de sus respectivas Asociaciones / Federaciones, utilizando el formulario correspondiente por medio de la web.

Por otra parte, a los pedalistas que obtengan el Récord Argentino de Persecución Individual, del Kilómetro y los 200 metros en Caballeros, y Persecución Individual, 500 metros y 200 metros en Damas, obtendrán el premio equivalente a $13.000 (pesos Trece mil) y diploma.

En total habrá 19 ciclistas sanjuaninos, de los cuales 10 serán hombres elite: Nicolás Tivani, Rubén Ramos, Héctor Lucero, Nicolás Naranjo, Laureano Rosas, Víctor Arroyo, Mauricio Gelusini, Gerardo Tivani, Adrián Richeze y Duilio Ramos. Además, serán 4 Sub 23 como Leonardo Rodríguez, Santiago Sánchez, Kévin Castro, Facundo Cattapán. Una sola dama como Maribel Aguirre. Y 3 ciclistas adaptados como María José Quiroga, David Guerrero y Juan Pablo Galván.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DIA JUEVES 03 DE OCTUBRE

08:00 Ratificación de Inscripciones – Control de Licencias, Indumentaria y DNI.- (Velódromo)

10:30 Cierre Ratificación de Inscripciones – Control de Licencias e indumentaria y DNI.-

11:00 Congreso Técnico –

14:30 Clasificación Persecución por Equipos 4000 metros.

15:30 Clasificación Velocidad por Equipos

-Velocidad por Equipos (Élite Damas)

-Velocidad por Equipos (Élite Hombres)

16:30 Final Persecución por Equipos 4000 metros.

-Por el 3° y 4° puesto

-Por el 1° y 2° puesto

17:00 Final Velocidad por Equipos (Élite Hombres y Damas)

18:00 Final Scratch Damas

CORONACIONES

DÍA VIERNES 04 DE OCTUBRE

08:00 Clasificatorio – Carrera a los Puntos Varones Élite – Clasifican 18 competidores por serie (eventual)

08:30 Clasificatorio – Carrera a los Puntos Varones Sub 23 – Clasifican 18 competidores por serie – (eventual)

09:00 Clasificatorio – Carrera a los Puntos Damas – Clasifican 18 competidores por serie – (eventual)

10:00 Clasificación Persecución Individual

– Persecución individual Élite Damas Ciclismo Adaptado

– Persecución individual Élite Varones Ciclismo Adaptado

– Persecución individual Élite Varones 4.000 metros – Clasifican 4 competidores

– Persecución individual Élite Damas 3.000 metros – Clasifican 4 competidores

11:30 Clasificación Velocidad

– Velocidad 200 metros – Ciclismo Adaptado

– Velocidad 200 metros – Clasifican (4) Damas

– Velocidad 200 metros – Clasifican (8) Varones Élite

13:30 Finales – Persecución Individual Varones Élite, Damas Ciclismo Adaptado

– Por el 3° y 4° puesto – Varones Élite

– Final por el 1° y 2° puesto – Varones Élite

– Por el 3° y 4° puesto – Damas Élite

– Final por el 1° y 2° puesto – Damas Élite

– Por el 3° y 4° puesto – Varones Ciclismo Adaptado

– Final por el 1° y 2° puesto – Varones Ciclismo Adaptado

15:00 Cuartos de Final y Semifinal de Velocidad

-Cuartos de Final Hombres Élite

-Semifinal Hombres Ciclismo Adaptado

-Semifinal Damas Ciclismo Adaptado

15:30 Final – Carrera a los Puntos DAMAS

– Velocidad – Semifinal Damas

– Velocidad – Semifinal Hombres

16:00 Final – Carrera a los Puntos Varones Sub 23

17:30 Finales de Velocidad

– Por el 3° y 4° puesto Damas

– Por el 3° y 4° puesto Varones Élite

– Por el 1° y 2° puesto Damas

– Por el 1° y 2° puesto Varones Élite

– Por el 3° y 4° puesto Varones Ciclismo Adaptado

– Por el 3° y 4° puesto Damas Ciclismo Adaptado

– Por el 1° y 2° puesto Varones Ciclismo Adaptado

– Por el 1° y 2° Puesto Damas Ciclismo Adaptado

18:30 Final – Carrera a los Puntos Varones Élite

CORONACIONES

DÍA SABADO 05 DE OCTUBRE

08:00 Clasificatorio – Omnium Damas – Varones Élite – Varones Sub 23 (eventual)

09:30 Clasificación – 500 metros Damas – Kilómetro Varones

FINAL DIRECTA

– Kilómetro – Damas Ciclismo Adaptado (Final Directa)

– Kilómetro – Varones Ciclismo Adaptado (Final Directa)

– 500 metros – Damas Élite – (Final Directa)

– Kilómetro – Varones Sub 23 – Elite – (Final Directa)

11:00 Ómnium Damas – Varones Élite – Varones Sub 23

Scratch: 7,5 kilómetros Damas Élite – 10 kilómetros Varones Sub 23 – 10 kilómetros Varones Elite

13:00 Ómnium Damas – Varones Élite – Varones Sub 23

Tempo: 7,5 kilómetros Damas Elite -10 kilómetros Varones Sub 23 – 10 kilómetros Varones Elite –

15:00 Ómnium Damas – Varones Élite – Varones Sub 23

Eliminación – Damas Elite – Varones Sub 23 – Varones Elite

17:00 Ómnium Damas – Varones Élite – Varones Sub 23

Carrera a los puntos: 20 kilómetros Damas Élite – 25 kilómetros Varones Sub 23 – 25 kilómetros Varones Élite

CORONACIONES

DÍA DOMINGO 06 DE OCTUBRE

09:30 Clasificación KEIRIN (Varones – Damas Élite)

10:30 Final – Scratch Varones Élite

11:30 Repesca Keirin (Varones – Damas Élite)

12:30 Final – Scratch Varones Sub 23

13:30 Semifinal – Keirin (Varones – Damas Éite)

14:30 Final – Keirin (Varones – Damas Élite)

15:30 Madison

CORONACIONES

Fuente: Ovación Diario Uno