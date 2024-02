¿Se retira? Lo que dijo Alexander Volkanovski tras perder el título con Ilia Topuria

Alexander Volkanovski (26-4 MMA, 13-3 UFC) está dispuesto a viajar a España para conseguir su revancha con Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC). "The Great" perdió su título de Peso Pluma con "El Matador", hecho que se dio por nocaut en el segundo asalto en el evento principal de UFC 298 del sábado en el Honda Center en Anaheim, California. Ahora, asegura que se tomará un descanso.

"La próxima vez será diferente, pero voy a descansar un poco. Definitivamente quiero esa revancha. España, lo que estoy escuchando, va a pasar. Dana quiere España, obviamente Ilia quiere España. Probablemente eso no será hasta más adelante este año", fue lo que comenzó diciendo Volkanovski su canal de YouTube. Claro, tres derrotas consecutivas no caen nada bien en el excampeón.

Publicidad

Por otra parte, Alexander también aprovechó la instancia para dejar en claro lo que puede venir a continuación en su carrera: "Así que sería el momento perfecto para pasar tiempo con la familia, descansar un poco, cuidarme y luego volveremos allí. Lo haremos bien por mi parte. Voy a hacer todo bien para el próximo y voy a recuperar ese cinturón. Recuerda lo que te digo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Conclusión de Volkanovski

"Creo que los jueces me dieron ventaja en la primera ronda, y creo que comencé a mejorar aún más en la segunda. Estaba listo incluso para pasar a otro nivel. Lo tenía perdido, estaba empezando a tocarlo e iba a empezar a añadir cosas, y él hizo un gran trabajo al llevarme a la jaula donde sabíamos que no queríamos estar con alguien como él", indicó el ahora excampeón de Peso Pluma de UFC.

Para complementar, Alexander Volkanovski también señaló: "Él me llevó allí y probablemente tenía mejores opciones que buscar un contraataque. Después de que me apoyó hasta allí, me atrapó. Hizo un gran trabajo para encontrar eso, un gran tiro, y eso es todo lo que necesitas en este deporte". Sin dudas, el australiano quedó sorprendido al ser noqueado por Ilia Topuria.