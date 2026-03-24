Se robaron más de 100 kilos de carne de un local sanjuanino

Un impactante robo sacudió la tranquilidad del comercio sanjuanino durante el último fin de semana. Al ingresar al local Carnes California en las primeras horas del sábado, los empleados se toparon con un panorama desolador marcado por el desorden y la ausencia de gran parte de su mercadería.

De acuerdo con la denuncia radicada por uno de los responsables, quien aseguró que el perjuicio económico sería millonario, los malvivientes se apoderaron de más de 100 kilos de carne, priorizando cortes de alto valor como el asado. El botín también incluyó bebidas alcohólicas, productos no perecederos y hasta el dispositivo posnet de la caja registradora.

La reconstrucción del hecho indica que los autores del golpe escalaron hasta el techo del edificio situado en la zona de Capital para luego descender hacia la parte trasera. Una vez allí, forzaron una ventana que les permitió el acceso al salón de ventas. Con el objetivo de borrar cualquier rastro de su accionar, los delincuentes dañaron las cámaras de seguridad y sustrajeron el equipo que almacenaba las grabaciones antes de escapar.

En el lugar de los hechos trabajó el personal policial de la Comisaría 2da. Actualmente, la investigación para dar con los responsables del millonario golpe se encuentra bajo la órbita de la UFI de Delitos contra la Propiedad.