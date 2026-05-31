Detrás de los títulos, las concentraciones y las convocatorias a la Selección argentina de vóley, Manuel Armoa guarda una historia atravesada por el amor familiar, el esfuerzo y una relación que trascendió los lazos biológicos. El sanjuanino contó cómo fue crecer junto a Fabián Armoa, el histórico entrenador de UPCN, a quien considera su verdadero padre.

La historia comenzó cuando Manuel tenía apenas tres años. Tras conocer a Carla Morel, exjugadora de la Selección argentina y madre del actual voleibolista, Fabián Armoa inició una relación que con el tiempo se transformó en una familia. Años después, luego de casarse, formalizó la adopción del niño, que pasó a llevar su apellido.

"Desde los dos o tres años mi mamá conoció a Fabián, que es mi papá. El otro solamente me dio la sangre y el color de piel", expresó Manuel al recordar su historia personal.

Una vida marcada por el vóley

El deporte estuvo presente desde siempre en la vida de Manuel. Su abuela integró la Selección argentina, su madre también vistió la camiseta nacional y fue campeona de la Liga de Campeones de Europa, mientras que Fabián construyó una extensa trayectoria como entrenador.

La mudanza a San Juan para sumarse al proyecto de UPCN terminó de consolidar tanto la vida familiar como el desarrollo deportivo del joven. Entre entrenamientos, viajes y partidos, Manuel creció dentro de una cancha de vóley.

Con el paso de los años, Fabián no solo lo acompañó como padre, sino también como entrenador. Fue quien lo dirigió en las divisiones formativas, quien lo hizo debutar en Primera División y con quien compartió títulos de Liga defendiendo los colores de UPCN.

"Ganamos dos ligas con él en cancha", recordó el entrenador, quien destacó que, pese a que luego cada uno siguió su propio camino deportivo, la conexión nunca se rompió.

Del vínculo familiar al profesional

La relación entre ambos se fortaleció tanto en el ámbito familiar como en el deportivo. Según contaron, las conversaciones sobre vóley forman parte de la rutina cotidiana y continúan incluso cuando se encuentran en distintos países.

Fabián reveló que durante la experiencia de Manuel en el voleibol europeo mantenían contacto permanente para analizar rivales, planteos tácticos y rendimientos individuales. "En casa todo gira alrededor del vóley", resumió el entrenador, quien además destacó el sacrificio como el principal valor que intenta transmitirle a su hijo.

El dramático episodio en Medio Oriente

La carrera de Manuel también tuvo momentos difíciles. Uno de ellos ocurrió recientemente cuando quedó atrapado junto a su madre en medio de un conflicto bélico en Medio Oriente mientras disputaba una competencia en Abu Dhabi.

El jugador recordó que durante varios días convivieron con alarmas, explosiones y refugios antiaéreos. "Mirábamos al cielo y veíamos misiles explotando. Pensamos que la quedábamos", relató.

Finalmente lograron abandonar la zona en un vuelo que contó con custodia militar. Desde Argentina, Fabián siguió la situación con angustia. "Pensaba que mi esposa y mi hijo podían morir", confesó.

Un mensaje para toda la vida

Durante la entrevista, Fabián dejó una reflexión que resume gran parte de la enseñanza que buscó transmitirle a Manuel desde niño.

"No confíes solamente en tu talento. Confía en tu esfuerzo. El talento puede abandonarte, pero el sacrificio es algo que nadie te puede quitar", afirmó.

Hoy, mientras Manuel busca consolidarse en la Selección argentina, ambos continúan compartiendo la misma pasión que los unió desde el comienzo. Una historia que empezó con una adopción y que terminó construyendo mucho más que una carrera deportiva: una familia atravesada por el amor, la confianza y el vóley.