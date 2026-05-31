Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos mujeres en Angaco

Un hombre fue detenido en el departamento Angaco luego de ser acusado por dos mujeres de haberlas sometido a tocamientos sin su consentimiento en la vía pública. El procedimiento se concretó durante la noche del sábado, tras un rápido operativo policial que culminó con la interceptación de un colectivo en el que presuntamente intentaba abandonar la zona.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció cuando efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias realizaban recorridas preventivas y fueron alertados por el operador de turno sobre la presencia de dos mujeres que requerían asistencia en la intersección de calles 21 de Febrero y Belgrano.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a las denunciantes, quienes manifestaron que minutos antes habían sido víctimas de tocamientos por parte de un hombre. Las mujeres también indicaron que el sospechoso había abordado un colectivo con la aparente intención de alejarse del sector.

Operativo y detención

Tras recibir la denuncia, dos efectivos iniciaron un rastrillaje para localizar la unidad de transporte. Minutos después lograron ubicar el colectivo en la intersección de calles Juan Jufré y Alem.

Los policías detuvieron la marcha del ómnibus y procedieron a identificar a los pasajeros. Durante el procedimiento localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas.

Ante esa situación, el sospechoso fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 20ª de Angaco, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Avanza la investigación

Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias del hecho denunciado y la eventual responsabilidad del detenido.

Por el momento, la identidad del sospechoso no fue difundida públicamente. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la medida busca preservar futuras diligencias procesales, entre ellas una posible rueda de reconocimiento.

La causa continúa en etapa investigativa mientras se reúnen testimonios y otros elementos de prueba para esclarecer lo ocurrido.