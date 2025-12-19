Sebastián Penco se retira del fútbol: el mensaje de despedida

Tras más de dos décadas rompiendo redes, el fútbol argentino despide a uno de sus delanteros más carismáticos. Sebastián Penco, el eterno "La Motoneta", anunció su retiro definitivo de la actividad profesional a los 42 años, cerrando una trayectoria que se extendió durante 22 temporadas ininterrumpidas.

El atacante utilizó su cuenta de Instagram para exhibir un mural con todas las camisetas que defendió, situando en el centro los colores de San Martín, donde se erigió como ídolo tras disputar unos 150 partidos.

En su despedida, el futbolista compartió una sentida reflexión sobre lo que significa abandonar el campo de juego: “Esta es mi vida y lo que te deja el fútbol. Recuerdos de amigos y compañeros que dejan muchas historias. Hoy le pongo fin a lo que fueron 22 años de carrera profesional y dando un cierre que tanto costó”.

Penco, quien también fue una pieza fundamental para el ascenso de Independiente de Avellaneda, decidió transitar sus últimos minutos en competencia vistiendo la camiseta de Atlético Minero Argentino en la liga sanjuanina, alcanzando la cifra de más de 160 goles totales.

El futuro del histórico "9" estará lejos de los estadios argentinos, ya que planea radicarse en Chile junto a su esposa para emprender proyectos personales, aunque se mantendrá ligado al deporte. Al cerrar este ciclo, el goleador expresó su gratitud hacia su círculo íntimo: “Agradecer a mi familia por acompañarme en cada viaje y cada lugar que estuve. Seguiré aportando desde otro lugar, con la misma pasión y profesionalismo que siempre tuve por el amor al fútbol”.